'BBB 22': Jogo da discórdia surpreende na estreia e 3 participantes não entram por Covid-19

Tadeu Schimidt na casa BBB 22 Crédito: Globo/Sergio Zalis

O Big Brother Brasil 22 começou nesta segunda-feira, 17, com um roteiro previsível nos primeiros blocos, apresentando os participantes da nova edição do reality, começando pelo grupo Pipoca, com pessoas que são anônimas do grande público.

A chegada dos dez primeiros integrantes na casa foi exibida para os espectadores, assim como vídeos com trechos da vida pessoal de cada um pré-BBB.

Na primeira interação com os participantes, Tadeu Schmidt deixou todos falarem ao mesmo tempo, o que dificultou a compreensão da conversa. Depois do intervalo comercial, o novo apresentador do Big Brother pediu para que não conversassem todos de uma vez.

Quando ninguém estava esperando, Tadeu decidiu fazer um breve "jogo da discórdia" com o grupo Pipoca. O objetivo era escolher adjetivos para os novos colegas de reality. Quatro deles ficaram sem receber placas e ficaram constrangidos.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram o início da atração: "eles querendo meter um jogo da discórdia no primeiro dia de BBB????", foi um dos comentários.

eles querendo meter um jogo da discórdia no primeiro dia de bbb ???? pic.twitter.com/u1qhZCn25k — fofocando (@gloBBB21) January 18, 2022

Jogo da discórdia logo no dia de estreia do BBB sério tá perfeito demais #BigBrotherBrasil pic.twitter.com/txBuiy4syY — maria #bbb22☎️ (@colapsei56) January 18, 2022

CORONAVÍRUS

Três integrantes do time Camarote, de pessoas conhecidas do público, foram apresentados na sequência do jogo da discórdia: Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jade Picon.

Os três admitiram que testaram positivo para covid-19 e devem entrar na casa do BBB 22 somente na quinta-feira, dia 20. Todos têm as duas doses da vacina contra o coronavírus e apresentaram sintomas leves da doença.

Tiago Abravanel foi o primeiro a pisar no Big Brother Brasil. "Gente, não estou acreditando...estou sozinho aqui?", disse o neto do Silvio Santos. Na sequência, Brunna Gonçalves entra em choque. Depois, foi a vez do surfista Pedro Scooby: "Caramba, parece um parque de diversão".