  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "BBB 22": Bárbara Heck é amiga de Neymar e já teve affair com Gabriel Medina e ex de Anitta
Gaúcha entrou no grupo "Pipoca" do reality show (que começa nesta segunda) e coleciona relacionamentos com famosos
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 10:45

A Gaúcha de Novo Hamburgo, Bárbara, 29, também está no BBB 22 Crédito: Instagram/@ba.heck
A modelo gaúcha Bárbara Heck, 29, nova participante do "Big Brother Brasil 22", pode até ter entrado no programa no grupo "Pipoca", mas é "velha" conhecida dos famosos. Amiga do jogador Neymar Jr. e do ator José Loreto, a loira carrega alguns nomes conhecidos na "bagagem de affairs".
Segundo o jornal Extra, a nova sister do reality da TV Globo se relacionou com o surfista Gabriel Medina, atual marido da modelo Yasmin Brunet, e também o ex de Anitta e atual namorado da atriz Giovanna Lancellotti, Gabriel David. Apesar dos famosos serem comprometidos, o Extra afirmou que os romances com Bárbara aconteceram no passado.
Gabriel Medina se casou com Brunet em janeiro de 2021, com menos de um ano de relacionamento. Sobre o envolvimento com David, o Extra afirma que o episódio aconteceu antes de ele namorar Anitta. A modelo namora atualmente Rick Maia, que está fora dos holofotes do mundo dos famosos.
Querendo fugir do título de patricinha, como contou no vídeo de apresentação do "BBB", Bárbara trabalha com Relações Públicas. Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a musa é seguida por Neymar nas redes sociais.
O "Big Brother Brasil 22" estreia nesta segunda-feira (17), na TV Globo, sob o comando do apresentador Tadeu Schimid. Na última sexta-feira (14), os participantes do reality foram anunciados durante os intervalos da programação do canal. Dois capixabas estão entre os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil: Lucas Bissoli e Paulo André, ambos de Vila Velha. 

