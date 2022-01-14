Morador de Vila Velha, velocista Paulo André entra para o "Camarote" do "BBB 22"

Sim, teremos mais um morador do ES no "Big Brother Brasil 22"! Após a confirmação do estudante de Medicina Lucas Bissoli, chegou a vez de Paulo André Camilo, de 23 anos, paulista, mas criado em Vila Velha (onde reside), ser anunciado no reality da Rede Globo. Sucesso no atletismo e também nas redes sociais, o velocista vai entrar no grupo dos famosos do programa, o "Camarote".
"Capixaba de coração", André - que participou das Olimpíadas de Tóquio 2020 - é pai de um menino de seis meses, fruto do relacionamento com Thays Andreata.
Nas redes sociais, o novo brother revelou detalhes dos primeiros momentos de vida do filho. "Foram dias difíceis, mesmo sabendo desde o princípio que você iria ficar 200%", escreveu na publicação.
Dentro e fora das pistas, o velocista tem chamado atenção de muita gente. Inclusive, Paulo marcou presença na festa mais comentada de 2021, a "Farofa da Gkay".
No esporte, compete nos 100m e 200m rasos, além do revezamento 4x100m. O atleta, que é patrocinado pela Nike, conquistou o título do Campeonato Mundial do 4x100m no Japão, em 2019. Atualmente, treina pelo Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, e terá que deixar de competir dois Mundiais de Atletismo por conta de sua participação na gincana global.
POLÊMICAS
Na noite de quinta (13), antes de o velocista ser anunciado oficialmente como integrante do "BBB 22" - quando sua participação era apenas especulada -, alguns internautas relembraram supostas postagens (polêmicas) feitas por Paulo nas redes sociais.
Frases por muitos consideradas machistas e homofóbicas (e também de cunho político), atribuídas ao atleta, começaram a pipocar nas redes sociais. Alguns internautas relataram que as mensagens teriam sido apagadas pela equipe de Paulo. Resumindo: o atleta teria sido "cancelado" antes mesmo do "BBB 22" começar.
Ainda na web, o novo participante do reality chegou fazer uma postagem shippando a campeã do "BBB 21", Juliette Freire. Na postagem, Paulo diz que vai dormir triste porque não recebeu um "oi" da ex-sister. A brincadeira foi feita após Juliette publicar sobre os "atletas gatos" das Olimpíadas de Tóquio.
Nunca é demais lembrar: o "Big Brother Brasil 22" estreia na próxima segunda-feira (17), na Rede Globo, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.