Morador de Vila Velha, velocista Paulo André entra para o "Camarote" do "BBB 22"

O velocista Paulo André está no BBB 22 Crédito: Reprodução Instagram @iampauloandre

Sim, teremos mais um morador do ES no "Big Brother Brasil 22"! Após a confirmação do estudante de Medicina Lucas Bissoli , chegou a vez de Paulo André Camilo, de 23 anos, paulista, mas criado em Vila Velha (onde reside), ser anunciado no reality da Rede Globo. Sucesso no atletismo e também nas redes sociais, o velocista vai entrar no grupo dos famosos do programa, o "Camarote".

"Capixaba de coração", André - que participou das Olimpíadas de Tóquio 2020 - é pai de um menino de seis meses, fruto do relacionamento com Thays Andreata.

Nas redes sociais, o novo brother revelou detalhes dos primeiros momentos de vida do filho. "Foram dias difíceis, mesmo sabendo desde o princípio que você iria ficar 200%", escreveu na publicação.

No esporte, compete nos 100m e 200m rasos, além do revezamento 4x100m. O atleta, que é patrocinado pela Nike, conquistou o título do Campeonato Mundial do 4x100m no Japão, em 2019. Atualmente, treina pelo Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, e terá que deixar de competir dois Mundiais de Atletismo por conta de sua participação na gincana global.

POLÊMICAS

Na noite de quinta (13), antes de o velocista ser anunciado oficialmente como integrante do "BBB 22" - quando sua participação era apenas especulada -, alguns internautas relembraram supostas postagens (polêmicas) feitas por Paulo nas redes sociais.

Frases por muitos consideradas machistas e homofóbicas (e também de cunho político), atribuídas ao atleta, começaram a pipocar nas redes sociais. Alguns internautas relataram que as mensagens teriam sido apagadas pela equipe de Paulo. Resumindo: o atleta teria sido "cancelado" antes mesmo do "BBB 22" começar.

Os adms do Paulo André já estão apagando vários tweets! ? #BBB22 pic.twitter.com/q4M3T6e321 — PAN (@forumpandlr) January 13, 2022

Ainda na web, o novo participante do reality chegou fazer uma postagem shippando a campeã do "BBB 21", Juliette Freire. Na postagem, Paulo diz que vai dormir triste porque não recebeu um "oi" da ex-sister. A brincadeira foi feita após Juliette publicar sobre os "atletas gatos" das Olimpíadas de Tóquio.

Vou dormir.. e triste pq não recebi nem um oizinho da Juliette ☹️?? — Paulo André (@iampauloandre) July 31, 2021