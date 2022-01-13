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Jade Picon, cotada para o BBB 22, presenteou irmão com R$ 1,5 milhão

O influenciador Leo Picon, 25, revelou para o canal Chango TV, no Youtube, que ganhou um presentinho de R$ 1,5 milhão da irmã influenciadora, Jade Picon, 20, cotada para participar do Big Brother Brasil 22 , que estreia dia 17 de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 20:19

A influenciadora Jade Picon, 20, virou meme após ser cotada para participar do BBB22.
A influenciadora Jade Picon, 20, virou meme após ser cotada para participar do BBB22. Crédito: Reprodução/Instagram/@ jadepicon
O influenciador Leo Picon, 25, revelou para o canal Chango TV, no Youtube, que ganhou um presentinho de R$ 1,5 milhão da irmã influenciadora, Jade Picon, 20, cotada para participar do Big Brother Brasil 22 , que estreia dia 17 de janeiro.
"Cheguei de viagem ontem e aí fui abrir o computador e tinha um Pix de R$1 milhão e meio. Sério, eu mostro. E tinha uma mensagem junto: 'Leo, eu te amo'. Eu não entendi mano. Acabei de chegar, estava em [Fernando de] Noronha", disse o influenciador.
Questionado sobre a participação de Jade para o BBB 22, ele fez mistério brincando que ela não contou, ele não pode revelar ou estão deixando o burburinho correr solto e alimentando. "Eu não sei se ela vai para o BBB, está saindo boato de tanta gente, eu penso tudo", desconversou Picon.
O influenciador elogiou a irmã e disse que qualquer caminho profissional que ela seguir vai se dar bem porque é uma pessoa inteligente, compenetrada e focada. "Minha irmã é muito evoluída e não faz sucesso por acaso. Eu admiro muito."
Picon disse ainda que já recebeu convite para participar do reality rural A Fazenda (Record) e recusou. "Eu sei o meu valor, sei que entrego entretenimento. Me ofereceram uma grana e eu falei vocês vão ter que me dar tanto. Negociamos e não chegou perto [do valor pedido]", explicou o influenciador.
O influenciador afirmou que as pessoas perguntam se ele participaria de realities, como Big Brother Brasil e A Fazenda. Ele disse que tudo vai depender se vale a pena e que tem objetivos muito claros na vida.
"Depende, o que isso vai representar para mim, qual vai ser o momento da minha vida e tem que fazer algum sentido. O De Férias com o Ex [Celebs] para mim fez sentido naquele momento", disse.

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