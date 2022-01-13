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Capixaba entra no "De Férias com o Ex Caribe" e dispara: "fiz meu nome"

Mariana Franco é a nova participante do reality show da MTV. Em entrevista a "HZ", a beldade de Vitória contou detalhes da experiência no picante programa
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 17:13

A capixaba Mariana Franco está no elenco do
A capixaba Mariana Franco está no elenco do "De Férias com o Ex Caribe", da MTV Crédito: Reprodução/Instagram/@marisfranco
A capixaba Mariana Franco, 30, está no elenco principal do programa "De Férias com o Ex Caribe”, da MTV com exibição no streaming Paramount+.
O reality chega a sua oitava temporada nesta quinta-feira (13) com um time de brasileiros e estrangeiros. Natural de Vitória, mas morando em Vila Velha atualmente, a geminiana promete render boas "imagens" durante os episódios.
As gravações da nova edição aconteceram na cidade de Cartagena, na Colômbia, e devem trazer muitas novidades. Em entrevista a "HZ", a loira contou detalhes sobre a experiência (de ter participado do programa) e também revelou a expectativa para a estreia da atração, que sempre conta com cenas pra lá de "calientes".
"A expectativa é das melhores, eu acompanho o programa desde o começo. Esse formato tem tudo para entregar o que a galera gosta: pegação, curtição e confusão. A experiência foi muito boa, sou adaptável e me relaciono bem com todos”, contou Mariana.
Essa é a segunda vez que Mariana é chamada para participar da gincana, porém, decidiu entrar só na edição Caribe. Além disso, Franco nunca fora à Colômbia, local onde precisou lidar com a barreira do idioma espanhol. Mas, segundo ela, não foi tão difícil assim...
“Essa 'confusão' internacional foi muito boa, misturou a cultura mexicana, brasileira e colombiana. No final deu tudo certo, a colombiana era mal interpretada, mas deu para seguir. Mesmo assim, a gente lidava com o empecilho do idioma da seguinte maneira: energia bateu, a pegação acontecia. Não precisava falar muito”, revelou.
Sobre os famosos barracos do reality - que acontecem em todas as edições -, Mariana garantiu que na versão Cabire não foi diferente. “Era no mínimo umas três brigas por dia (risos). Muito barracão de homem e mulher, de amizade e coisas mal interpretadas”, confessou.
Já em relação a "pegação", a capixaba não economizou palavras e disse que "curtiu muito". Além disso, relatou o medo de encontrar um ex na casa. “Eu curti bastante, sei que fiz meu nome no 'De Férias'. Beijei muito todo mundo (risos). Minha única preocupação era se um ex específico entrasse, fiquei até refletindo. Mas fui de peito aberto a essa experiência”, detalha.
Além de Mariana, outro capixaba que irá participar do reality, João Hadad. O veterano fez parte do elenco do programa na sexta edição, em 2019. O influenciador foi revelado em coletiva de imprensa como o primeiro ex a voltar à casa na edição Caribe.

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