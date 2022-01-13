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"BBB 22": Boninho fala em "última dica" e mostra mãos de participantes do reality

Lista de confinados será divulgada nesta sexta (14), durante programação da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 15:07

Boninho, diretor do
Boninho, diretor do "BBB 22", mostra parte da casa do "BBB 22" Crédito: Reprodução/ Instagram Instagram/@jbboninho
Na véspera da divulgação da aguardada lista dos participantes do "Big Brother Brasil 22", Boninho deu nesta quinta (13) uma "última" dica sobre quem são os confinados. Em publicação no Instagram, ele divulgou fotos de oito mãos dos concorrentes ao prêmio de R$ 1,5 milhão.
"A última chance que você tem para descobrir quem vai entrar na casa, antes de a gente revelar os participantes, é aprendendo a ler as mãos deles agora", afirma o diretor no vídeo, que mostra também um pouco da parte externa da casa.
Os nomes dos participantes do "BBB 22" serão revelados ao público na sexta-feira (14), a partir do horário da reexibição da novela "O Cravo e a Rosa", que deve começar por volta das 14h40. Se repetir o esquema dos últimos anos, o que é provável, os nomes serão anunciados pouco a pouco durante os intervalos comerciais.
Na quarta (12), a Globo confirmou que três participantes selecionados receberam diagnóstico de Covid-19. A emissora diz que eles passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica.

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A Globo não especificou se os infectados fazem parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou Camarote, com pessoas que já eram famosas ao receber o convite para o programa.
Os três participantes com Covid não serão eliminados do programa. Em vez disso, a emissora diz que eles permanecerão isolados e entrarão no programa depois que tiverem recebido diagnóstico negativo para a Covid. É a primeira vez que isso ocorre no programa.

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