"BBB 22": botão misterioso, cômodo secreto e novidades no Cinema do Líder

A nova casa do 'Big Brother Brasil' está cheia de surpresas para os futuros moradores Crédito: Ilustração/Rede Globo

Já começou a contagem regressiva para a estreia do "Big Brother Brasil 2022". Na próxima segunda-feira (17), começa o reality da TV Globo, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. E apesar de não saber ainda quem serão os confinados (os participantes devem ser divulgados nesta quinta, 13), alguns mistérios estão sendo revelados. Em tempo: a emissora liberou detalhes sobre os cômodos, mas não liberou fotos... O que eles estão aprontando, hein!?

Com uma decoração recheada de cores vivas, a moradia dos brothers abusou de formas geométricas coloridas que se repetem em todos os muros que cercam a casa, no estilo Pop Art. O sofá, as almofadas e os tapetes estarão estampados com muita alegria. A academia também explora o uso de estampas, sendo o cômodo mais estratégico da casa. O painel com as figuras dos jogadores continua sendo um mapa mental na edição de 2022.

Já os quartos terão decorações distintas, como em toda edição, e prometem trazer muito xadrez, Rock n’ Roll e a fofura do grunge. No primeiro quarto, as roupas de cama, almofadas, cabeceiras, carpetes e papéis de parede se integram com texturas complementares. No segundo, um estilo voltado a década de 1980, com estampas xadrez, papel de parede com colagens de pôster de bandas e grafites.

Boninho e Tadeu Schmidt em frente às obras da casa do "BBB": Nova decoração, reforma e nenhuma foto revelada Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho

Uma curiosidade não muito agradável para os participantes é sobre o banheiro. A edição deste ano contará com apenas um toalete com chuveiro para todos os participantes. Além das novidades estruturais, o programa do diretor Boninho terá alguns segredos que ainda serão revelados. Dizem que teremos dois "big fones".

MISTÉRIOS

Entre as especulações e spoilers do próprio diretor nas redes sociais, está um botão secreto, que possivelmente será utilizado em caso de desistência, e um cômodo preto misterioso. O famoso “quarto branco” das edições passadas pode voltar repaginado em 2022. "Andando por aqui, um quarto preto. Será? Caramba! O que será isso?", disse Boninho no Instagram.