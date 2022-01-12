Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

"BBB 22": botão misterioso, cômodo secreto e novidades no Cinema do Líder

Reality estreia na próxima segunda-feira (17), sob o comando de Tadeu Schmidt. Detalhes da casa e novidades sobre a dinâmica do programa estão sendo revelados pela produção
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:45

A nova casa do 'Big Brother Brasil' está cheia de surpresas para os futuros moradores
A nova casa do 'Big Brother Brasil' está cheia de surpresas para os futuros moradores Crédito: Ilustração/Rede Globo
Já começou a contagem regressiva para a estreia do "Big Brother Brasil 2022". Na próxima segunda-feira (17), começa o reality da TV Globo, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. E apesar de não saber ainda quem serão os confinados (os participantes devem ser divulgados nesta quinta, 13), alguns mistérios estão sendo revelados. Em tempo: a emissora liberou detalhes sobre os cômodos, mas não liberou fotos... O que eles estão aprontando, hein!?

via GIPHY

Com uma decoração recheada de cores vivas, a moradia dos brothers abusou de formas geométricas coloridas que se repetem em todos os muros que cercam a casa, no estilo Pop Art. O sofá, as almofadas e os tapetes estarão estampados com muita alegria. A academia também explora o uso de estampas, sendo o cômodo mais estratégico da casa. O painel com as figuras dos jogadores continua sendo um mapa mental na edição de 2022.
Já os quartos terão decorações distintas, como em toda edição, e prometem trazer muito xadrez, Rock n’ Roll e a fofura do grunge. No primeiro quarto, as roupas de cama, almofadas, cabeceiras, carpetes e papéis de parede se integram com texturas complementares. No segundo, um estilo voltado a década de 1980, com estampas xadrez, papel de parede com colagens de pôster de bandas e grafites.
Boninho e Tadeu Schmidt em frente às obras da casa do BBB
Boninho e Tadeu Schmidt em frente às obras da casa do "BBB": Nova decoração, reforma e nenhuma foto revelada Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
Uma curiosidade não muito agradável para os participantes é sobre o banheiro. A edição deste ano contará com apenas um toalete com chuveiro para todos os participantes. Além das novidades estruturais, o programa do diretor Boninho terá alguns segredos que ainda serão revelados. Dizem que teremos dois "big fones".

MISTÉRIOS

Entre as especulações e spoilers do próprio diretor nas redes sociais, está um botão secreto, que possivelmente será utilizado em caso de desistência, e um cômodo preto misterioso. O famoso “quarto branco” das edições passadas pode voltar repaginado em 2022. "Andando por aqui, um quarto preto. Será? Caramba! O que será isso?", disse Boninho no Instagram.
Neste ano, o público também poderá assistir ao Cinema do Líder junto com os participantes. Toda terça-feira, um filme será exibido para os amantes do reality show na “Sessão Cinema do Líder”. Além disso, as tradicionais estalecas, como é chamado o dinheiro do "BBB", poderão ser utilizadas para comprar “melhorias” nas festas do programa.

Veja Também

"BBB 22": Boninho revela número de participantes do reality

Rafa Kaliman reforça time do BBB 22, e Ana Clara ganha novo programa

BBB 22: 'Tô Por Dentro' volta recheado de novidades e interação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados