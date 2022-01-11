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Estreia na segunda (17)

"BBB 22": Boninho revela número de participantes do reality

Tadeu Schmidt ironizou 'spoilers' divulgados por diretor do 'Big Brother Brasil'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 10:27

Boninho desabafa nas redes sociais sobre cobrança indevida das Casas Bahia
Boninho vem divulgando vários spoilers pelas redes sociais sobre as atrações do "BBB 22" Crédito: Reprodução/Instagram
O "Big Brother Brasil" estreia em menos de uma semana, no dia 17 de janeiro, e Boninho não perde a oportunidade de vazar spoiler. Nas redes sociais, nos últimos dias, o diretor do "BBB 22" fez uma série de postagens sobre a nova edição do reality.
"Está ai a cadeira elétrica!! Os 20 passaram por ai… Falei 20?", ironiza na legenda da imagem em que aparece sentado na cadeira onde os participantes gravam sobre suas expectativas em relação ao programa.
Apesar de muita gente fazer bolão sobre quem são os participantes, a lista oficial ainda não foi divulgada pela TV Globo.
Neste domingo, 9, Tadeu Schmidt apareceu no "Fantástico" dando 'dicas' que geraram ainda mais curiosidade dos espectadores.
"A gente está muito bonzinho com essas dicas. Eu já consigo garantir 10 brothers vendo tudo que estamos revelando. Será que a @tvglobo vai ficar feliz? Não vai sobrar nada pra eles", brincou Boninho no Instagram.
E nesta segunda, 10, o diretor do "BBB" publicou mais um vídeo com pistas dos novos participantes da casa.

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