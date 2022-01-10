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Bate-Papo BBB

Rafa Kaliman reforça time do BBB 22, e Ana Clara ganha novo programa

A Globo anunciou nesta segunda-feira (10) que a ex-BBB Rafa Kalimann irá comandar o Bate-Papo BBB e que Ana Clara irá assumir um novo programa, chamado Fora da Casa.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:27

Rafa Kalimann
A  ex-BBB Rafa Kalimann irá comandar o Bate-Papo BBB Crédito: @Rafakalimann
A 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo) está cada vez mais próxima de sua estreia e chega com diversas novidades, inclusive na Rede BBB. A Globo anunciou nesta segunda-feira (10) que a ex-BBB Rafa Kalimann irá comandar o Bate-Papo BBB e que Ana Clara irá assumir um novo programa, chamado Fora da Casa.
O Bate-Papo BBB acontece toda terça-feira e é a primeira conversa com o eliminado ou eliminada do programa, onde ele vê o que aconteceu enquanto esteve confinado e ainda recebe um "presente do eliminado". Kalimann, estreante na função, afirma que quer "extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles".
Ana Clara irá comandar o novo programa, Fora da Casa, vai ao ar no Gshow e no Globoplay, às quintas-feiras, após o BBB na Globo. Na atração, a apresentadora receberá convidados para debater e especular sobre o jogo, além disso, também exibirá conteúdos exclusivos de antes da entrada do participante na casa e abordará a rotina dos ex-BBBs e seus primeiros dias fora do confinamento.
A veterana e ex-BBB também irá comandar pela primeira vez o programa BBB - A eliminação. Outro programa que também volta para a edição é o Parada BBB, que segue sob o comando de Rhudson Victor. Na atração, ele mostra a repercussão de tudo o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil, com foco nas redes sociais, com os principais memes e reações de fãs e famosos.
O podcast BBB Tá On, comandado por Jeska Grecco e Samir Duarte, também volta para sua segunda temporada. Nesta edição, ele irá trazer conteúdos exclusivos como a entrevista com o eliminado e o depoimento do líder da semana, gravado direto da casa para o Podcast do Líder.

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