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Isolado por causa de Covid-19, André Martinelli faz comparação com reality

Capixaba não está apresentando sintomas e segue fazendo isolamento em casa. "Fazia tempo que não me sentia assim, parece um confinamento de reality. Você só fica recebendo bandeijinha de comida, de água", disse o ex-BBB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:38

O ex-BBB capixaba André Martinelli testou positivo para Covid-19
O ex-BBB capixaba André Martinelli testou positivo para Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli
André Martinelli testou positivo para Covid-19 após voltar de uma viagem à Bahia. Nas redes sociais, o capixaba acalmou os seguidores sobre seu estado de saúde e disse que cancelou os próximos compromissos. 
“Pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui retornando de viagem e fiz o exame de Covid, que é recomendado para quem viajou no final e começo do ano, mesmo sem sintomas. O meu acabou dando positivo. Desde quando eu vi o resultado, eu me encontro isolado aqui no meu quarto, e já cancelando alguns compromissos profissionais que eu tinha pela frente. Vocês, que me acompanham, sabem que eu já tinha umas coisas marcadas”, falou o ex-No Limite.
Vou finalizar falando da importância da vacinação para evitar complicações maiores quando contrair a Covid. Agora é descansar e me recuperar o mais rápido possível. Saúde em primeiro lugar. Mesmo sem sintomas, deu positivo. Tá aí a importância de a gente se cuidar bem mesmo
No domingo (9), Martinelli utilizou as redes sociais mais uma vez para dizer que segue isolado, e brincou ainda falando que parece que está em um reality. "Fazia tempo que não me sentia assim, parece um confinamento de reality. Você só fica recebendo bandeijinha de comida, de água. Mas é isso aí, tudo tranquilo, não estou sentindo nada", disse.

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