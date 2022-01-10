Isolado por causa de Covid-19, André Martinelli faz comparação com reality

O ex-BBB capixaba André Martinelli testou positivo para Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli

André Martinelli testou positivo para Covid-19 após voltar de uma viagem à Bahia. Nas redes sociais, o capixaba acalmou os seguidores sobre seu estado de saúde e disse que cancelou os próximos compromissos.

“Pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui retornando de viagem e fiz o exame de Covid, que é recomendado para quem viajou no final e começo do ano, mesmo sem sintomas. O meu acabou dando positivo. Desde quando eu vi o resultado, eu me encontro isolado aqui no meu quarto, e já cancelando alguns compromissos profissionais que eu tinha pela frente. Vocês, que me acompanham, sabem que eu já tinha umas coisas marcadas”, falou o ex-No Limite.

Vou finalizar falando da importância da vacinação para evitar complicações maiores quando contrair a Covid. Agora é descansar e me recuperar o mais rápido possível. Saúde em primeiro lugar. Mesmo sem sintomas, deu positivo. Tá aí a importância de a gente se cuidar bem mesmo