Zendaya alerta fãs antes de estreia da segunda temporada de 'Euphoria'

A atriz Zendaya fez um alerta sobre a próxima temporada de 'Euphoria' Crédito: Reuters/Folhapress

Após uma espera de três anos, o primeiro episódio da segunda temporada de 'Euphoria' está disponível no HBO Max. E algumas horas antes da estreia, a atriz protagonista da série, Zendaya, 25, resolveu alertar os seus 121 milhões seguidores no Instagram sobre os possíveis gatilhos que a série pode despertar em algumas pessoas.

"Um lembrete para hoje à noite", escreveu na legenda de uma foto que trazia um retrato seu e o print de um pequeno texto. "Eu sei que já falei isso antes, mas quero reforçar para todos que 'Euphoria' é para um público adulto. Essa temporada, talvez ainda mais do que a anterior, é profundamente emocional e lida com assuntos que podem ser gatilhos ou difíceis de assistir", escreveu.

A atriz, que ganhou um Emmy de melhor atriz por sua performance na série como a protagonista Rue, enfatizou a importância de respeitar os limites para cuidar da saúde mental. "Por favor, só assista se você se sentir confortável. Cuide-se e saiba que, de qualquer forma, você ainda é amado e eu ainda me sinto apoiada por você", concluiu.