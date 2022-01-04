Na onda de "Não Olhe Pra Cima", 10 filmes que retratam o fim do mundo

Guerra dos Mundos (2005)

Primeiro trabalho de Bong Joon-Ho (consagrado com a vitória de "Parasita" no Oscar) em Hollywood, a ficção bebe da criatividade e morbidez vistas nos longas-metragens do diretor sul-coreano. Um experimento para impedir o aquecimento global falha e uma nova era do gelo toma conta do planeta. Os únicos sobreviventes da Terra estão a bordo de um Snowpiercer, um trem que roda o planeta acompanhando o sol e evitando o frio congelante do lado de fora. Um filme que merece ser redescoberto. Em cartaz no Amazon Prime, Globoplay e Pluto TV.

Obra-prima visceral de George Miller, vencedor do Oscar em seis categorias, o filme chama a atenção por sua excelência técnica e pela presença magnética de Charlize Theron, vivendo a Imperatriz Furiosa. Max, um ex-policial e agora caçador das estradas (Tom Hardy), acaba capturado por um perigoso grupo de guerreiros dos desertos apocalípticos da Austrália. Quando ele tem a oportunidade de fugir, precisa decidir se vai ajudar a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) a resgatar um grupo de garotas mantidas como escravas. Em cartaz na Netflix.

Em um mundo pós-apocalíptico, um Homem (Viggo Mortensen) e seu Filho (Kodi Smit-McPhee) tentam sobreviver a qualquer custo. Baseado na literatura cult de Cormac McCarthy, o filme causou controvérsias na época de seu lançamento, dividindo opiniões. A direção é do competente John Hillcoat. Concorreu ao Leão de Ouro no Festival de Veneza 2009. Disponível na HBO Max.

Delicada comédia dramática dirigida por Lorene Scafaria, de "As Golpistas" (2012). As ótimas atuações de Steve Carell e Keira Knightley mantém o nível do filme. Um meteoro está em rota de colisão com a Terra e, em três semanas, o mundo vai acabar. Dodge (Carell), um corretor solitário, e Penny (Knightley), sua vizinha triste, decidem percorrer o país para reencontrar suas famílias e amores de juventude. Para alugar no Looke e iTunes.

Um dos melhores trabalhos do sempre polêmico cineasta dinamarquês Lars Von Trier. Obsessão, acerto de contas, paranoias e amores frustrados embalam a trama que venceu a Palma de Melhor Atriz em Cannes para uma surpreendente Kirsten Dunst. Um planeta está prestes a colidir com a Terra. Por sua vez, Justine (Dunst) conta as horas para se casar com Michael (Alexander Skarsgard). Ela recebe a ajuda da irmã, Claire (Charlotte Gainsbourg), que realiza uma festa suntuosa para a comemoração. Disponível no iTunes e Google Play.

Clássico cinema-pipoca exibido várias vezes na "Sessão da Tarde", da Rede Globo, sempre com sucesso de audiência. O filme, exagerado em seus efeitos digitais, é pura diversão sem compromisso. O mundo enfrenta uma catástrofe de proporções apocalípticas onde cidades desmoronam e continentes se despedaçam. Direção de Roland Emmerich. Em cartaz na Netflix, Star +, Claro Vídeo, Paramount +, Globoplay e StarzPlay. Opções não faltam.

Sensível animação pós-apocalíptica da Pixar Animations. Vencedor do Oscar da categoria e um dos projetos mais aclamados de Andrew Stanton. A trama é bem educativa, especialmente para as crianças. Após encher a Terra de lixo e gases tóxicos, a humanidade praticamente extinguiu o planeta e passou a viver em uma nave. Wall-E, um robô que tenta limpar um mundo devastado, se apaixona por um moderno androide chamado EVA. Disponível na Disney +.

Outro clássico da "Sessão da Tarde". Curiosamente, a direção é do mesmo cineasta por trás de "2012", Roland Emmerich. Uma Terra apocalíptica sofre alterações climáticas que modificam a vida da humanidade, com as regiões mais ao Norte voltando a uma era glacial. Milhões de pessoas tentam sobreviver, rumando ao Sul. Jack Hall (Dennis Quaid) segue o caminho inverso e parte para Nova Iorque à procura do filho Sam (Jake Gyllenhaal). Disponível na Star +.

Boa cineasta, Mimi Leder investiu na ficção apocalíptica com o tenso "Impacto Profundo". Um cometa está em rota de colisão com a Terra e a tentativa da NASA de explodi-lo falha. Enquanto o governo realiza um sorteio para decidir quem poderá se refugiar em abrigos subterrâneos, a população precisa se preparar para o fim que virá com o impacto. Disponível para alugar no iTunes.