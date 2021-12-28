Veja os títulos que serão removidos do catálogo da Netflix em 2022

"Modern Family", da Netflix, sairá do catálogo em janeiro de 2022 Crédito: Divulgação/Netflix

As constantes mudanças no catálogo da Netflix sempre trazem surpresas em relação aos novos títulos e também aqueles que se despedem da plataforma. E não vai ser diferente em janeiro de 2022. Ao todo, 67 filmes e séries serão removidos do serviço de streaming.

Entre os principais nomes que não irão estar mais disponíveis para os assinantes, estão as temporadas da aclamada série “Grey’s Anatomy" e a divertida família Pritchett, de “Modern Family". Os seis primeiros ciclos do drama familiar da série canadense "Heartland" também estão de fora.

Já em relação aos filmes, “O Quarto de Jack”, “O Pequeno Príncipe”, “O Amor Não Tira Férias” e “2012”, vão dar adeus à Netflix. Nas redes sociais, o público está reagindo à nova mudança. “E eu que assinei Netflix só pra assistir Modern Family e agora ela vai sair do catálogo”, comentou uma internauta.

e eu que assinei netflix só pra assistir modern family e agora ela vai sair do catálogo...... — foi o que ela disse (@Mrs_ABRUZZI) December 28, 2021

vendo tanta coisa de modern family na tl, tô sofrendo que dia 31 está cada vez mais próximo — ya+ (@KarenYamai) December 28, 2021