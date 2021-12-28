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Netflix

Veja os títulos que serão removidos do catálogo da Netflix em 2022

Ao todo, 67 filmes e séries deixarão de fazer parte do serviço de streaming. Entre os principais títulos, "Modern Family" e “Grey’s Anatomy".
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:55

"Modern Family", da Netflix, sairá do catálogo em janeiro de 2022 Crédito: Divulgação/Netflix
As constantes mudanças no catálogo da Netflix sempre trazem surpresas em relação aos novos títulos e também aqueles que se despedem da plataforma. E não vai ser diferente em janeiro de 2022. Ao todo, 67 filmes e séries serão removidos do serviço de streaming.
Entre os principais nomes que não irão estar mais disponíveis para os assinantes, estão as temporadas da aclamada série “Grey’s Anatomy" e a divertida família Pritchett, de “Modern Family".  Os seis primeiros ciclos do drama familiar da série canadense  "Heartland" também estão de fora.
Já em relação aos filmes, “O Quarto de Jack”, “O Pequeno Príncipe”, “O Amor Não Tira Férias” e “2012”, vão dar adeus à Netflix. Nas redes sociais, o público está reagindo à nova mudança. “E eu que assinei Netflix só pra assistir Modern Family e agora ela vai sair do catálogo”, comentou uma internauta.
  • Veja os títulos que deixarão o catálogo em 2022:

  • 2012
  • 31 Minutos
  • Grey’s Anatomy
  • A-Louva-a-Deus
  • A Menina e o Leão
  • Amor por Acidente
  • Amor Sem Escalas
  • As Aventuras de Chuck e Amigos
  • Caillou
  • Code Geass: Lelouch of the Re;Surrection
  • Como Treinar o Seu Dragão 2
  • Corações de Ferro
  • Cortina de fogo
  • Domando o Destino
  • Ella e John
  • Em Busca do Vale Encantado XIV: A Jornada dos Valentes
  • Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento
  • Esquadrão Bizarro: Temporada 1
  • Frankenstein de Mary Shelley
  • Fullmetal Alchemist: Brotherhood
  • Fullmetal Alchemist
  • Good Burger
  • Heartland: Temporada 1 à 6
  • I Am – Você tem o poder de mudar o mundo
  • Justiça Jovem
  • K-9: D.P.: Um Policial Bom pra Cachorro
  • Kung Fu Panda 3
  • Littlest Pet Shop: Nosso Mundo
  • Livrai-nos do Mal
  • Marianne e Leonard: Palavras de Amor
  • Max & Ruby
  • Modern Family
  • My Little Pony Equestria Girls: Amizade Esquecida
  • My Little Pony Equestria Girls: Montanha-russa da Amizade
  • My Little Pony: O Melhor Presente de Todos
  • My Little Pony: A Amizade é Mágica
  • No ritmo da dança
  • O Amor Não Tira Férias
  • O Caçador e a Rainha do Gelo
  • O Homem do Futuro
  • O Homem nas Trevas
  • O Livro de Eli
  • O Mundo de Mia
  • O Pequeno Príncipe
  • O Quarto de Jack
  • O Segredo
  • O Tigre e o Dragão
  • Oddbods
  • Os Backyardigans
  • Os Últimos Cavaleiros
  • Portátil
  • Raul, o Início, o Fim e o Meio
  • Real Detective: Temporada 1
  • Save Me
  • Sparkle: O Brilho de uma Estrela
  • Tong: Lembranças
  • Top Boy: Summerhouse: Temporada 1
  • Transformers: Cyberverse: Temporada 1
  • Três Espiãs Demais
  • Turbo
  • Um Riquexá em Mumbai
  • Um Time Show de Bola
  • Vampiros
  • Vexed
  • Vinicius de Moraes
  • Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos
  • Zapped

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