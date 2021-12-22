Cinema é interditado na Serra por não cobrar passaporte vacinal

Bilheteria do Cinesercla do Shopping Montserrat, na Serra, foi lacrada pela Vigilância Sanitária por não cobrar comprovante de vacina dos clientes Crédito: Fabricio de Paula Moraes

Atualização O Cinesercla Montserrat se readequou às normas e conseguiu a liberação de funcionamento nesta quinta-feira (23). O texto foi atualizado.

Após autuar, na última segunda-feira (20), três cinemas na Grande Vitória por não cobrarem o comprovante vacinal dos clientes , a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Vigilância Sanitária Estadual, seguiu com a fiscalização dos estabelecimentos na terça-feira (21) e interditou um complexo cinematográfico, na Serra. Segundo o órgão, o cinema foi fechado "por não estar exigindo comprovante de vacinação contra a Covid-19 e não ter se proposto a iniciar a determinação".

Nesta quarta-feira (22), a reportagem recebeu imagens da bilheteria do Cinesercla, do Shopping Montserrat, lacrada. O complexo de cinco salas foi reaberto nesta quinta-feira (23) após conseguir a liberação junto à vigilância sanitária.

Procurada na quarta-feira (22), a empresa explicou que não tinha ciência da Portaria Nº 210-R (de 23 de outubro) — que exige o comprovante vacinal nos cinemas, bares e restaurantes com pista de dança ou atrações musicais, boates, shows e cerimoniais — e se surpreendeu com termo de interdição.

"A gente foi surpreendido, pois não tinha ciência da portaria. A gente até estranhou que o auto de infração, dando prazo de 15 dias para gente cumprir a determinação da notificação, foi entregue e uma hora depois veio o termo de interdição. Não deu nem tempo da gente se readequar às normas", disse Ricardo Morgan, do marketing do Cinesercla, que fica em Minas Gerais.

Segundo o funcionário, eles trabalham para a reabertura do complexo de cinco salas. "Estamos fazendo o possível para reabrir. Já fizemos a readequação visual, comunicação em nosso site para gente retornar exigindo o comprovante dos clientes. Estamos esperando um posicionamento das autoridades e trabalhando para reabrir quanto antes", disse ao HZ, antes da empresa conseguir a liberação da Sesa e voltar a funcionar normalmente na quinta-feira (23).

Bilheteria do Cinesercla do Shopping Montserrat, na Serra, foi lacrada pela Vigilância Sanitária por não cobrar comprovante de vacina dos clientes Crédito: Fabricio de Paula Moraes

A FISCALIZAÇÃO

Segundo a Sesa, foram fiscalizados oito cinemas até o momento. "Na última segunda (20) e terça-feira (21), a Vigilância Sanitária Estadual esteve em oito cinemas da Grande Vitória, sendo cinco autuados por irregularidades, recebendo auto de infração e a determinação de iniciar imediatamente a verificação do comprovante vacinal, e prontamente iniciaram; dois estavam em conformidade com as exigências sanitárias; e um interditado, na Serra", explicou a secretaria, por nota.

A Sesa afirma que a determinação aos estabelecimentos é de iniciar imediatamente a verificação do comprovante vacinal, fazendo-se cumprir a portaria estadual (Portaria Nº 210-R, de 23 de outubro). Questionada sobre o valor da multa aplicada ao estabelecimento e sobre o processo para a reabertura do espaço, a secretaria não se pronunciou.

No Twitter, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que as multas aplicadas podem passar de R$ 100 mil. "As equipes da Vigilância Sanitária Estadual estão em operação permanente na fiscalização do cumprimento do passaporte da Vacina. A menor multa aplicável é de R$ 5.110,00, podendo passar de R$ 100.000,00 dependendo da gravidade da infração", publicou.

As equipes da Vigilância Sanitária Estadual estão em operação permanente na fiscalização do cumprimento do passaporte da Vacina. A menor multa aplicável é de R$ 5.110,00, podendo passar de R$ 100.000,00 dependendo da gravidade da infração. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) December 22, 2021

De acordo com a Sesa, as vistorias continuarão acontecendo, em locais determinados na Portaria, e que as recomendações também foram passadas aos gestores municipais para que estabeleçam a estratégia de fiscalização, que visa induzir a vacinação e garantir que as pessoas que vão às atividades coletivas tenham um ambiente com todos vacinados, com esquema completo.