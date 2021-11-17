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Cinemas, teatros e circos voltam a ter ocupação máxima no ES

A decisão foi publicada no Diário Oficial, e alguns estabelecimentos da Grande Vitória já começam a se adequar nesta semana
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 17:51

Assentos de cinema e teatro
Assentos de cinema e teatro poderão ser ocupados em sua totalidade Crédito: Freepik / rawpixel.com
Cinemas, teatros, circos e similares estão liberados para funcionar com capacidade máxima no Espírito Santo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira (12), em edição extra, e revoga as medidas nos itens 7, 8 e 9 do quadro III, do Anexo IV da Portaria nº 13-R, de 23 de janeiro de 2021.
"Está permitido, mas com cobrança do comprovante de vacinação, do uso permanente de máscara por parte dos usuários e com disponibilização de álcool em gel nas entradas", explica a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

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De acordo com a secretária, a liberação de todos os assentos sem espaçamento entre eles acontece por conta do avanço da vacinação e da flexibilização das regras para realização de eventos. "Em especial pela possibilidade de realização de eventos, que, em risco baixo, temos a possibilidade de eventos sociais de até 1.200 pessoas limitados a 50% dos espaços", afirma Lenise.
Na sequência, ela explica que, por serem espaços de curta permanência e menor público, os cinemas e os teatros são ambientes de convivência controlada. "São espaços onde as pessoas conversam pouco e, dependendo do local, fazem refeições individuais. Os cinemas e teatros são espaços controlados, de curta permanência, com pessoas de máscara e capacidade de cerca de 350 pessoas".
O Sesc Glória, no Centro de Vitória, já começa a adotar a medida nesta quarta-feira (17). O espaço recebe a Mostra Sesc de Cinema e o Circuito Cultural Unimed na data.
"A partir desta quarta-feira a gente começa a aderir. Vamos utilizar a capacidade normal dos espaços, seguindo os protocolos e cobrando o comprovante de vacinação", diz Rita Sarmento, coordenadora de cultura do Sesc Glória.
O Cinesystem, com salas em Vila Velha, já adequa o seu sistema de venda de ingressos para ter a ocupação normal o quanto antes. "Cinesystem informa, por meio de sua assessoria de imprensa, que espera receber o público em sua totalidade o quanto antes, com toda a segurança. A exibidora manterá os clientes informados sobre as mudanças de protocolos, tanto em suas redes quanto no próprio multiplex", diz o comunicado.

TRANSIÇÃO GRADUAL

O Cine Jardins, na Capital, prefere fazer uma transição gradual. Nesta semana, eles aumentarão de 40% para 60% a ocupação das salas. "Procuramos respeitar o receio do público que visita nosso espaço. Por termos um público mais velho, achamos melhor respeitar essa transição. A partir desta quinta, em vez dos 40% de ocupação, serão 60% da capacidade. Imagino que vamos levar até o fim do ano em 60%. A ideia é, no dia 1º de janeiro de 2022, liberar a sala em 100%", informa o gerente do cinema, Talmon Junior.

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