Medo de frequentar grandes eventos? Saiba como respeitar seu ritmo

Muitas pessoas ainda não estão confortáveis para retornar a frequentar grandes shows Crédito: Pixabay / ktphotography

Shows, casamentos e, já bem próximo, o carnaval . Você teria coragem de ir em algum desses eventos? Não se preocupe caso ainda esteja desconfortável, é normal que essa retomada aconteça de forma gradativa e, acima de tudo, no seu tempo. Voltar a frequentar ambientes com mais pessoas é um processo individual que precisa ser trabalhado, caso contrário, outros problemas podem acabar surgindo.

Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, 80% dos brasileiros acreditam que a pandemia está controlada no Brasil. Desses, 71% entendem que está controlada em parte e os outros 9% afirmaram totalmente controlada. Diante desse numero expressivo, o médico e professor de psiquiatria da UVV, Dr. Valber Dias Pinto, explicou como tratar o medo para não afetar outras áreas da vida.

"Primeiro, é preciso compreender que o medo é uma emoção natural, pode preservar enquanto pessoa em situações perigosas, mas o excesso também pode ser ruim. Gosto de dar o exemplo de uma senhora que, durante a pandemia, ficou com medo de segurar o corrimão para não se contaminar, mas sem o apoio, acabou caindo. Esse medo tem que ser calibrado para não trazer malefícios", afirmou.

De acordo com o médico, o primeiro passo para criar confiança é marcar encontros com amigos que estão respeitando os protocolos desde o início da pandemia. "Nessa altura, já sabemos quem tem um comportamento seguro e quem não tem, basta começar analisando com quem você quer socializar", relatou.

O especialista explica que é fundamental exercitar o convívio para acabar não gerando crises de ansiedades e pânicos sociais. Para o Dr. Valber, a angústia proveniente da pandemia pode deixar sequelas, por isso é necessário trabalhar o estímulo social em segurança, usando máscara (em locais fechados, N95), levando um álcool em gel na bolsa e dar preferência para locais abertos.

"Estimular a parte social representa bastante, principalmente, para os idosos. A falta desse estímulo é como se fosse a perda de um sentido, como visão e audição. A dica é levar o idoso em horários alternativos para sair de casa, assim ele pode exercitar a memória com outras pessoas, além de fazer uma caminhada", destacou.