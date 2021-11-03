Nutricionistas mostram 5 dicas para comer melhor

Através de uma alimentação equilibrada a pessoa tem todos os macro e micronutrientes necessários para ter energia para passar o dia. Crédito: Freepik

Os benefícios de uma alimentação saudável e equilibrada são inúmeros. Eles podem ser bons para o cérebro, para o sono e também ajudam na imunidade. Mas você sabe o caminho para comer melhor?

Saber escolher bem os alimentos do dia a dia é um dos principais caminhos. "A alimentação é feita prioritariamente de boas escolhas. Ninguém vai ficar sem comer um produto industrializado ou ultraprocessado de vez em quando. Mas, a constância precisa ser de bons alimentos. Os que têm muitos condimentos ou considerados 'errados' devem ser a exceção. Essa é a importância de se alimentar corretamente no dia a dia, poder se permitir em algum momento sair da dieta e comer algo que não seja tão saudável", explica a nutricionista Fernanda Pignaton, da Clínica Sante.

Ela conta que ter alimentos que gosta na dieta vai facilitar para dar sequência a esta alimentação, por não sentir necessidade de sair do que foi recomendado. "Se puder ter prazer na sua dieta com certeza vai ser muito mais fácil para seguir ela à risca. Outro fator importante é seguir a dieta à longo prazo e não por um período limitado. Ou seja, definir se você realmente vai conseguir fazer uma reeducação alimentar para a vida ou se vai só vai fazer uma dieta rápida, perder um pouco de peso e logo em seguida recuperar novamente", diz Fernanda.

A nutricionista Bianca Cangini explica que através de uma alimentação equilibrada a pessoa tem todos os macro e micronutrientes necessários para ter energia para passar o dia. "Ter proteína para a formação da massa muscular e ter a quantidade certa de carboidratos. Tudo isso vai ajudar prevenir várias doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, por exemplo. A alimentação vai te dar toda base para ter um bom dia", diz.

"No dia a dia, a pessoa deve sempre optar por alimentos que são mais saudáveis e isso vai ajudar a manter a dieta. Se a pessoa faz muitas restrições de alimentos, ela pode criar uma compulsão ou ficar ansiosa tendo alguns prejuízos"

A nutricionista Fernanda Pignaton também ressalta a importância de organizar o cardápio da semana. "A pessoa tem que ter um cardápio. Ela precisa entender ser necessário comer carboidratos, proteínas e gorduras de qualidade – chamadas também de boas. Isso precisa ter sempre. Quem gosta de variar todos os dias muito, tem dificuldade de seguir uma dieta. Uma coisa que eu aprendi com o esporte é: quem faz a mesma coisa todo dia não erra, pois você decora a quantidade e sempre vai acertar".

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