Nutricionistas mostram 5 dicas para comer melhor

Os benefícios de uma alimentação saudável e equilibrada são inúmeros. Eles podem ser bons para o cérebro, para o sono e também ajudam na imunidade. Mas você sabe o caminho para comer melhor?
Saber escolher bem os alimentos do dia a dia é um dos principais caminhos. "A alimentação é feita prioritariamente de boas escolhas. Ninguém vai ficar sem comer um produto industrializado ou ultraprocessado de vez em quando. Mas, a constância precisa ser de bons alimentos. Os que têm muitos condimentos ou considerados 'errados' devem ser a exceção. Essa é a importância de se alimentar corretamente no dia a dia, poder se permitir em algum momento sair da dieta e comer algo que não seja tão saudável", explica a nutricionista Fernanda Pignaton, da Clínica Sante.
Ela conta que ter alimentos que gosta na dieta vai facilitar para dar sequência a esta alimentação, por não sentir necessidade de sair do que foi recomendado. "Se puder ter prazer na sua dieta com certeza vai ser muito mais fácil para seguir ela à risca. Outro fator importante é seguir a dieta à longo prazo e não por um período limitado. Ou seja, definir se você realmente vai conseguir fazer uma reeducação alimentar para a vida ou se vai só vai fazer uma dieta rápida, perder um pouco de peso e logo em seguida recuperar novamente", diz Fernanda.
A nutricionista Bianca Cangini explica que através de uma alimentação equilibrada a pessoa tem todos os macro e micronutrientes necessários para ter energia para passar o dia. "Ter proteína para a formação da massa muscular e ter a quantidade certa de carboidratos. Tudo isso vai ajudar prevenir várias doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, por exemplo. A alimentação vai te dar toda base para ter um bom dia", diz.
"No dia a dia, a pessoa deve sempre optar por alimentos que são mais saudáveis e isso vai ajudar a manter a dieta. Se a pessoa faz muitas restrições de alimentos, ela pode criar uma compulsão ou ficar ansiosa tendo alguns prejuízos"
A nutricionista Fernanda Pignaton também ressalta a importância de organizar o cardápio da semana. "A pessoa tem que ter um cardápio. Ela precisa entender ser necessário comer carboidratos, proteínas e gorduras de qualidade – chamadas também de boas. Isso precisa ter sempre. Quem gosta de variar todos os dias muito, tem dificuldade de seguir uma dieta. Uma coisa que eu aprendi com o esporte é: quem faz a mesma coisa todo dia não erra, pois você decora a quantidade e sempre vai acertar".
PROFISSIONAIS LISTAM 5 DICAS PARA COMER MELHOR
- Não saia de casa sem comer: é importante você planejar o seu dia e não deixar que a sorte leve sua dieta para onde quiser. Se você ficar com fome no trabalho, à tarde, por exemplo, e alguém te oferece um bolo, você vai comer dele, a não ser que você tenha levado o seu lanche. Por isso, é importante ter uma bolsa ou lancheira, colocar várias coisas saudáveis dentro e comer o que tiver vontade naquele horário. Neste primeiro momento, trocar alimentos ruins por saudáveis já vai ser um avanço positivo.
- Não se sabote: é importante que você não sabote a sua dieta. Então, tenha na sua casa alimentos que você pode comer. Se quer cortar chocolate ou doces, melhor não comprar esses produtos, pois é uma tentação. Tenha por perto alimentos que você pode comer. Por mais que você erre a quantidade, ainda assim foi feita uma escolha melhor.
- Tire uma refeição na semana para comer o que você quiser. Essa refeição é livre. O objetivo dela é manter o paciente no foco a semana toda. Assim, quando aparecer alguma coisa que você quer comer, mas não está na dieta, é possível se programar para num sábado à noite, por exemplo, conseguir comer sem nenhuma culpa. Pode ser chocolate, cerveja ou outros alimentos não recomendados durante a semana. Só tem uma regra: o tempo. Você não pode passar de uma hora e meia comendo. Assim, por mais que o paciente exagere, ainda foi só uma refeição e não um dia inteiro, que poderia comprometer uma semana inteira de dieta.
- Coma comida de verdade. Frutas, legumes, verduras... Invista nesses alimentos que contam com todos os macro e micronutrientes necessários. Também evite comer carboidratos simples como o açúcar refinado, e alimentos com glúten que seria o trigo. Optar por alimentos integrais ajuda a ter uma alimentação balanceada e equilibrada.
- Tenha uma variedade. A variedade nas frutas e nos vegetais é o que vai proporcionar ao paciente um “mix” de minerais e vitaminas necessário para o organismo. A dica é escolher semanalmente, variar dois legumes e duas frutas por semana, ter frutas congeladas que podem ser feitas vitaminas e sucos. É muito mais fácil para quem tem uma vida corrida ter um pouco de monotonia alimentar. É legal variar, é importante, mas não precisa ser todos os dias.