5 alimentos essenciais para o café da manhã

O café da manhã equilibrado pode ditar o restante do seu dia. Crédito: Pixbay

O que comemos pode interferir diretamente na nossa disposição e bem-estar. Por isso, depois de horas em jejum, é importante que o café da manhã seja uma refeição com bons nutrientes. Pesquisa do Journal of the American College of Cardiology mostrou que pular o café da manhã aumenta o risco de aterosclerose, ou seja, endurecimento e estreitamento das artérias. Outra da Universidade de Iowa (EUA), mostra que as pessoas que não se alimentam pela manhã possuem um risco de 87% de morrer por doenças cardiovasculares.

A refeição é tão ou mais importante do que o almoço e o jantar. “O café da manhã é a nossa primeira refeição do dia, depois que você acorda de um período prolongado em jejum, o seu organismo precisa de alimento”, explica a endocrinologista Gisele Lorenzoni.

EQUILÍBRIO

O café da manhã equilibrado pode ditar o restante do seu dia. “Alimentando-se bem pela manhã, é possível melhorar o humor e comer menos nas outras refeições, evitando exageros que podem desencadear a obesidade”, diz a médica.

Para uma boa refeição pela manhã, a endocrinologista sugere uma variedade de grãos, fibras, proteínas, vitaminas e carboidratos complexos. "A dica é optar por alimentos mais naturais possíveis e menos processados. Como exemplo, os ovos cozidos, batata-doce, banana-da-terra, pão integral, grãos como granola, aveia, frutas e lógico, o bom café, além de leite e sucos, que vão conferir energia para o restante do dia", ressalta Gisele.

A endocrinologista conta que o grande segredo é que os alimentos com altas quantidades de fibras são ótimas fontes de energia, além de liberarem glicose de forma gradual e promover a saciedade por um período mais longo. "Mas é preciso respeitar as restrições alimentares de cada indivíduo", afirma. Para começar o dia cheio de energia, confira 5 alimentos perfeitos para o seu café da manhã.