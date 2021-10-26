Tá na moda: marcas apostam em estampas que exaltam o Espírito Santo

Exaltar a beleza do Espírito Santo faz parte do processo criativo da linha Espírito Capixaba produzida pela Konyk Crédito: Lucas Aboudib

A receita da moqueca capixaba estampada na t-shirt mostra o orgulho da nossa culinária e da moda produzida no Espírito Santo. Já faz mais de uma década que as marcas daqui exaltam o Estado - e seus ícones - nas estampas de suas roupas.

A Origens foi uma das primeiras nesse trabalho que já acontece há 11 anos. A marca nasceu justamente com esse apelo: valorizar as coisas da terra. "Nascemos com o propósito de valorizar o que é nosso, temos muitas belezas naturais, uma cultura rica e muitas outras qualidades que os próprios capixabas não conheciam, e chegamos com o propósito de mudar esse cenário. Desde então várias outras marcas também começaram a valorizar o 'capixabismo'. Temos muito orgulho de sermos pioneiros nesse empreitada", conta o empresário Igor Almeida.

As t-shirts com estampas de ícones, lugares e tradições do nosso Estado estão no DNA da Origens Crédito: Divulgação Origens

As t-shirts com estampas de ícones, lugares e tradições do nosso Estado estão no DNA da marca. Por isso, o Convento da Penha, a Pedra Azul, e o Frade e a Freira estão sempre presentes nas coleções. "A primeira foi especial. Falávamos sobre a valorização de nossas origens e das belezas capixabas. Assim surgiram estampas como a do Penedo com remadores do Clube Álvares Cabral ao fundo, o beija-flor que é símbolo, as Cinco Pontes, o Mestre Álvaro, a Pedra dos Dois Olhos, a Terceira Ponte e a vista de Vitória", lembra Igor.

O que começou apenas com a venda de 300 camisas se expandiu. Atualmente o mix de produtos - vestidos, acessórios, bermudas, enre outros - tem que ter algo voltado para o Estado. A próxima coleção vai ressaltar a força e beleza das paneleiras, uma arte que é exclusividade do Espírito Santo e que demonstra a força do capixaba desde sua criação até a moqueca pronta nas mesas de todo Brasil.

T-shirt da Origens foi beneficiada com o selo “SPFW Ama”, projeto da São Paulo Fashion Week Crédito: Divulgação Origens

Moqueca que foi reconhecida no cenário nacional da moda. Em 2018, com a t-shirt criada pelo designer André Nominando com a receita da iguaria, a marca foi beneficiada com o selo “SPFW Ama”, projeto da São Paulo Fashion Week (SPFW), o principal evento de moda do país. O selo valoriza criações de micro e pequenas marcas brasileiras de moda e design, levando em conta sua identidade, originalidade, design, qualidade e inovação na proposta criativa e no desenvolvimento de materiais. "Temos muito orgulho de ser uma marca capixaba, levamos isso para o Brasil e o mundo", finaliza Igor.

O JEITO DO CAPIXABA

A Konyk é outra marca, genuinamente capixaba, que acredita que nada mais legítimo do que estampar no peito os locais que fazem parte da nossa história. "Nosso propósito sempre foi o de valorizar a cultura do Espírito Santo. Criamos uma linha de produtos, começando pela camiseta, denominada Espírito Capixaba com o propósito de valorizar o estado através de criações que retratam elementos significativos da nossa fauna, flora, cultura, arquitetura e geografia, além de personagens e expressões marcantes do jeito de ser e de viver do capixaba", conta o estilista Mauro Amorim.

Exaltar a beleza do Espírito Santo faz parte do processo criativo da linha Espírito Capixaba produzida pela Konyk Crédito: Lucas Aboudib

Ele conta que, desde o início há 32 anos, a marca buscou ofertar itens de vestuário relacionados com o nosso Estado. "Toda vez que um produto relativo e esse tema chegava às lojas, rapidamente se esgotava. Essa demanda ao longo dos anos foi aumentando. São clientes e consumidores locais, e também de outros estados e países, ávidos em querer vestir ou presentear um produto que leve a essência do espírito capixaba", conta Mauro

Em seus desfiles, a marca também sempre valorizou as manifestações culturais locais. "Já tivemos a participação da Banda de Congo Mirim e da banda de forró pé-de-serra de Itaúnas. Foram tantas as atrações típicas e lembranças que muito nos orgulha", lembra.

Mauro conta que exaltar a beleza do Espírito Santo faz parte do processo criativo da linha Espírito Capixaba. "Eventualmente convidamos algum artista local para desenvolver uma collab com a linha. No verão passado, a artista plástica e designer de estampa Monica Boiteux desenvolveu uma série de estamparia que foi sucesso. Fizemos também parceria com a Banda Casaca comemorando os 20 anos de carreira do grupo".

MISTURA CAPIXABA

A Diferolla ficou conhecida pelo seu trabalho com bijuterias, muitas delas, de fabricação própria. Mas a marca feminina também se rendeu ao 'capixabismo'. "Desde o início, buscamos valorizar o nosso Estado e tentamos trazer referências, não só para turistas, mas também para o próprio capixaba. É um estado muito rico culturalmente, seja na música, na gastronomia, nas tradições, além das belezas naturais", conta Laís Ferolla, responsável pelo marketing da empresa.

A artista Letícia Oliveira criou uma série de cangas para a Diferolla Crédito: Divulgação Diferolla

Pela terceira vez, a marca lança uma série de cangas em parceria com a artista Letícia Oliveira, valorizando ícones da nossa terra. E os olhos se voltam para a estampas chamada de Mistura Capixaba, que retrata as belezas e os pontos turísticos do Espírito Santo. Tem o Convento da Penha, a vista da Terceira Ponte, o Farol de Santa Luzia, a Pedra Azul, a Pedra da Cebola e a Ilha das Caieiras. "Já fizemos outras coleções de quimonos e pareôs com estampas características do nosso estado também", conta Laís.

O PARAÍSO

A maré anda boa para a moda capixaba. A Penedo nasceu em 2014 com a proposta de criar peças que valorizam a cultura e as belezas de nosso Estado. São vestidos, camisetas, shorts e bermudas para os apaixonados pelo Espírito Santo. "O nome é uma referência ao Penedo, localizado em Vila Velha, que oferece a mais bela vista a partir de Vitória", conta a diretora criativa Suely Almerindo.

A Penedo criar peças que valorizam a cultura e as belezas de nosso Estado Crédito: Divulgação Penedo

Expressões e gírias dos capixabas, as praias do nosso litoral, os colibris de Santa Teresa e o congo da Barra do Jucu estão sempre presentes nas coleções. "As peças são todas desenvolvidas em algodão premium estonado o que dá um maior conforto e estilo ao produto. E as estampas das nossas coleções exaltam o bem-estar, a música, a natureza e as belezas e expressões culturais capixabas", diz Suely.

Com imagens mais gráficas, típicas do estilo surfwear, a Lands investe há 15 anos na mesma proposta. Quem acompanha essa história lembra que uma das primeiras camisetas, por exemplo, levava, de forma divertida, o peroá na estampa, ao lado de uma prancha de surfe. Outra mostrava três imagens: de São Paulo, com a legenda “TheCity”; do Rio de Janeiro, como “The Beach”, e da Praia do Canto com um “The Paradise”. "Sempre acreditamos que através da moda também podemos gerar valor, nosso principal propósito é valorizar a cultura, a arte e o esporte local", conta o empresário Rodrigo Imperial.

As t-shirts da Lands, com estampas regionais, a cada coleção ganham mais força Crédito: Divulgação Lands