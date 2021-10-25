Verão 2022: veja cinco tendências de moda para a estação

Da cabeça aos pés, a moda Verão 2020 promete peças leves, frescas e cheias de cores Crédito: Montagem/Pinterest

O verão 2022 promete trazer muito calor, cores e ousadia. Da camisa de botão ao mocassim, é hora de se preparar para atualizar os looks. "O verão vem bem ousado. As últimas semanas de moda internacionais, mesmo não apresentando coleções de verão, reforçaram isso. Muita pele à mostra, recortes e amarrações que já veremos na próxima estação no Brasil. E ousadia para todos os tipos de corpos", conta a consultora de imagem Tati Arruda.

Ela ressalta que o conforto ainda está muito forte. "Por isso, as hot pants, os maiôs e os tops meia taça, que já vinham ganhando força nos últimos verões, ainda vão reinar. Mas a sensualidade está vindo forte também. Principalmente com os recortes e as amarrações".

A consultora de imagem Vládia Maciel aposta que o verão 22 vem descomplicado, fresco e vibrante. "Um mix de cores bem intensas com outras suaves e reconfortantes, peças em alfaiataria e outras handmade, estampas delicadas e florais. Ele vem cheio de alegria e personalidade".

Cores saturadas e vibrantes dão o tom da estação. "Pode apostar nos tons vibrantes de rosa, laranja, verde e azul que não tem erro. Tons suaves de amarelo e lilás também têm o seu lugar na composição dos looks mais modernos", diz Vládia.

Tati Arruda aposta nas cores pastel com o lilás, o rosa e o amarelo. "Mas o neon também vem com força total. Assim como o branco, que aparece na forma de um contraponto de elegância".

5 TENDÊNCIAS PARA O VERÃO

TRICÔ + CROCHÊ

O tricô chega com tudo no verão Crédito: Reprodução Pinterest

As peças handmade (feitas à mão) ganham um protagonismo para a estação. Peças inteiras, como vestidos fresquinhos, top cropped em tricô combinado com um casaquinho leve no mesmo material são aposta certa. "Essa tendência também se vê nos acessórios: bolsas e bucket hat feitos à mão, acessórios divertidos, com miçangas por exemplo, deixam o look alegre e atual", diz Vládia Maciel.

ESTAMPA PAISLEY

A estampa ganhou destaque na moda da década de 1970, pois o movimento hippie aderiu amplamente a padronagem Crédito: Reprodução Pinterest

Com um formato de folha distorcida, parecido com uma gota, com a presença de um mix de cores, a estampa surgiu no século XVII e estava presente em xales de lã na região da Caxemira, na Índia, e era chamada de cashmere. Só ganhou o nome Paisley quando passou a ser produzida em grande escala na cidade escocesa de mesmo nome. "Ela ganhou destaque na moda da década de 1970, pois o movimento hippie aderiu amplamente a padronagem e ela passou a ser associada ao estilo boho. Ela vai chegar aos biquínis", diz Tati Arruda.

DECOTE CUT OUT

O decote traz sensualidade e frescor pro look Crédito: Reprodução Pinterest

Com recortes ousados, na região da cintura e quadril, ou até nas costas, ele traz sensualidade e frescor pro look de primavera-verão. Vestidos com decotes franzidos, amarrações envolta do corpo, muitas vezes com assimetrias inusitadas.

CHINELO NUVEM

O chinelo tem conforto e cores vibrantes, Crédito: Reprodução Pinterest

Coloridos e 'fofinhos', os chinelos nuvem são polêmicos, mas com seu conforto e cores vibrantes, é grande candidato a queridinho do verão. "Ele é a prova d’água, fácil de lavar, leve, macio, anatômico e confortável. Lembram muito o antigo Rider, porém com mais cor. A Melissa lançou a versão dele como chinelo de dedo e esgotou as vendas em poucos dias", diz Tati Arruda.

ALFAIATARIA

Tecidos naturais são aposta da vez Crédito: Reprodução Pinterest