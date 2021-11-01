Carnaval de Vitória: venda de ingressos para os desfiles começa no dia 8

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

Tudo indica que o desfile das escolas de samba do Espírito Santo vai acontecer em 2022. Com previsão para acontecer nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, no Sambão do Povo, o Carnaval de Vitória terá a venda de ingressos iniciada na próxima segunda-feira (8), pela internet.

Neste primeiro momento, serão abertas as vendas para as mesas de pista e camarotes corporativos para até 25 pessoas. Os ingressos de arquibancada começam a ser vendidos no dia 16 de novembro.

Para as arquibancadas, o acesso ao Sambão do Povo custará a partir de R$ 30 (meia-entrada de sexta-feira) e o passaporte para os dois dias a partir de R$60 (meia-entrada). Já para as mesas de pista, a venda começa com a opção de passaporte no valor de R$ 1,2 mil (para os dois dias), ou por dia, com valor de R$ 500 para a sexta e R$ 1 mil para o sábado. O camarote corporativo sai por R$ 10 mil.

O anúncio foi feito em primeira mão durante a live do Festival Vitória Samba e Carnaval, no último sábado (30), pelos empresários Pablo Pacheco e Lilian Moussallem, responsáveis pela Sensacional e LM Eventos, organizadoras do evento. Durante a transmissão, eles disseram que as vendas se iniciariam na sexta-feira (5), mas a data foi alterada após reunião com a prefeitura.

A compra poderá ser feita a partir das 10h de segunda-feira (8), exclusivamente no site lebillet.com.br . A escolha pela venda on-line foi a forma encontrada pela organização para oferecer maior organização e democratizar o acesso aos ingressos, segundo informações da Sensacional e LM Eventos, organizadoras do evento.

“Para democratizar o atendimento, a compra será pelo site lebillet.com.br. Os interessados poderão escolher o camarote que desejam, de acordo com a disponibilidade, pagar pelo site 15% do valor para garantir a reserva do espaço. Depois disso, o comprador terá um prazo de 10 (dez) dias corridos para finalizar a compra de forma presencial, com assinatura do contrato de compra e pagamento do restante do valor à vista ou de forma parcelada em até 04 vezes no cartão de crédito ou 03 vezes no boleto bancário.”, explica Pablo Pacheco.

Segundo os organizadores, "se por algum motivo ou fato novo, a situação da pandemia não permitir a realização do carnaval na data prevista, o evento estará pronto para fazer o reembolso dos valores dos ingressos comercializados ou promover a remarcação do carnaval para uma data futura, em comum acordo com a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e a Prefeitura Municipal de Vitória".

"A expectativa é que os ingressos devem esgotar logo. As escolas estão se preparando para tudo, já que o tempo é curto. Vale lembrar que o desfile será apenas para pessoas vacinadas", disse Edson Neto, presidente da Liesge.

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