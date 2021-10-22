Ex-Paquita revela preparação para carnaval capixaba

Catia Paganote será um dos destques da escola de samba Unidos da Piedade Crédito: Weverton Almeida

A ex-Paquita Catia Paganote será um dos destaque do carnaval capixaba pela escola Unidos da Piedade, em 2022. A musa, que mora há cerca de dois anos em Vitória, contou que investe pesado em uma rotina de atividades físicas, alimentação saudável e procedimentos estéticos.

"Esse equilíbrio é necessário não apenas por uma questão estética, é uma forma de manter a minha saúde em dia. Malhar pra mim é um grande prazer", garantiu Catia.

A ex-Paquita também é adepta de intervenções estéticas faciais e corporais. Recentemente, a musa fez o tratamento de harmonização corporal, que é um conjunto de procedimentos realizado por profissionais especializados, com o objetivo de esculpir o corpo sem intervenção cirúrgica.