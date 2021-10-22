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Rotina intensa

Ex-Paquita revela preparação para carnaval capixaba

Musa fez até tratamento de harmonização corporal

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2021 às 11:20
Catia Paganote será um dos destaques da escola de samba Unidos da Piedade
Catia Paganote será um dos destques da escola de samba Unidos da Piedade Crédito: Weverton Almeida
A ex-Paquita Catia Paganote será um dos destaque do carnaval capixaba pela escola Unidos da Piedade, em 2022. A musa, que mora há cerca de dois anos em Vitória, contou que investe pesado em uma rotina de atividades físicas, alimentação saudável e  procedimentos estéticos.
"Esse equilíbrio é necessário não apenas por uma questão estética, é uma forma de manter a minha saúde em dia. Malhar pra mim é um grande prazer", garantiu Catia.
A ex-Paquita também é adepta de intervenções estéticas faciais e corporais. Recentemente, a musa fez o tratamento de harmonização corporal, que é um conjunto de procedimentos realizado por profissionais especializados, com o objetivo de esculpir o corpo sem intervenção cirúrgica.
Catia Paganote  estará à frente da segunda alegoria, da escola de samba Unidos da Piedade. A loira vai representar uma sinhazinha do café, no enredo "Sua majestade o café". 

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