"As princesas me fizeram odiar meu cabelo por muito tempo", diz ex-bailarina do Faustão

A ex-bailarina do Faustão Carol Tozaki compartilhou suas fotos durante a passagem pela Disney Paris e falou pela primeira vez sobre a sua infância. “Esse lugar traz muitas memórias de quando a gente era criança, e não ter uma representação negra nos filmes de princesa é uma delas. Não me sentia bonita com minha aparência ao me comparar com outras princesas”, diz.
Carol comentou sobre o impacto que a falta de diversidade nas telas e livros causou a ela. Em sua fala, ela lembra como se sentia quando criança, ao ler apenas contos de fadas em que as personagens eram brancas, de olhos azuis e viviam no frio, sendo ela negra e morando em uma região muito quente. “Eu via aquilo com a inocência de uma criança, mas sei que no fundo eu não me sentia parte da fantasia, como se aquilo nunca fosse acontecer comigo”.
Aos poucos, o cinema infantil está incluindo mais atores e atrizes negros no elenco. O filme "A Princesa e o Sapo", com a princesa Diana, foi um dos mais recentes. Porém o live-action "A Pequena Sereia", com a atriz negra Halle Bailey como Ariel, ainda levanta discussão na internet. “Já é um grande passo seguir com esse filme nas telas”.