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"As princesas me fizeram odiar meu cabelo por muito tempo", diz ex-bailarina do Faustão

Em viagem à Disney, Carol Tozaki falou pela primeira vez sobre a sua infância e comemorou a escolha de Halle Bailey para o papel de Ariel no live action de "A Pequena Sereia"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2021 às 11:04

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:04

Carol Tozaki, ex bailarina do Faustão, em viagem a Disney
Carol Tozaki, ex-bailarina do Faustão, em viagem à Disney Crédito: Divulgação | CO Assessoria
A ex-bailarina do Faustão Carol Tozaki compartilhou suas fotos durante a passagem pela Disney Paris e falou pela primeira vez sobre a sua infância. “Esse lugar traz muitas memórias de quando a gente era criança, e não ter uma representação negra nos filmes de princesa é uma delas. Não me sentia bonita com minha aparência ao me comparar com outras princesas”, diz.
Carol comentou sobre o impacto que a falta de diversidade nas telas e livros causou a ela. Em sua fala, ela lembra como se sentia quando criança, ao ler apenas contos de fadas em que as personagens eram brancas, de olhos azuis e viviam no frio, sendo ela negra e morando em uma região muito quente. “Eu via aquilo com a inocência de uma criança, mas sei que no fundo eu não me sentia parte da fantasia, como se aquilo nunca fosse acontecer comigo”.
Carol Tozaki, ex bailarina do Faustão
Carol Tozaki, ex-bailarina do Faustão Crédito: Divulgação | CO Assessoria
Aos poucos, o cinema infantil está incluindo mais atores e atrizes negros no elenco. O filme "A Princesa e o Sapo", com a princesa Diana, foi um dos mais recentes. Porém o live-action "A Pequena Sereia", com a atriz negra Halle Bailey como Ariel, ainda levanta discussão na internet. “Já é um grande passo seguir com esse filme nas telas”.

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