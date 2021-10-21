"As princesas me fizeram odiar meu cabelo por muito tempo", diz ex-bailarina do Faustão

Carol Tozaki, ex-bailarina do Faustão, em viagem à Disney Crédito: Divulgação | CO Assessoria

A ex-bailarina do Faustão Carol Tozaki compartilhou suas fotos durante a passagem pela Disney Paris e falou pela primeira vez sobre a sua infância. “Esse lugar traz muitas memórias de quando a gente era criança, e não ter uma representação negra nos filmes de princesa é uma delas. Não me sentia bonita com minha aparência ao me comparar com outras princesas”, diz.

Carol comentou sobre o impacto que a falta de diversidade nas telas e livros causou a ela. Em sua fala, ela lembra como se sentia quando criança, ao ler apenas contos de fadas em que as personagens eram brancas, de olhos azuis e viviam no frio, sendo ela negra e morando em uma região muito quente. “Eu via aquilo com a inocência de uma criança, mas sei que no fundo eu não me sentia parte da fantasia, como se aquilo nunca fosse acontecer comigo”.

Carol Tozaki, ex-bailarina do Faustão Crédito: Divulgação | CO Assessoria