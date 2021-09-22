Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diversidade

Spotify lança campanha de valorização à cultura preta no Brasil

'Abra Seus Ouvidos' terá a participação de Ludmilla, Djonga, Mc Dricka e L7nnon
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 set 2021 às 11:58

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:58

L7nnon, Ludmilla, Djonga e Mc Dricka participam do projeto 'Abra Seus Ouvidos', do Spotify
L7nnon, Ludmilla, Djonga e Mc Dricka participam do projeto 'Abra Seus Ouvidos', do Spotify Crédito: Spotify
O Spotify anunciou nesta terça-feira, 21, a campanha Abra Seus Ouvidos. A iniciativa convida as pessoas a escutarem o que as vozes pretas têm a dizer.
Com participação de Ludmilla, Djonga, MC Dricka e L7nnon, a campanha apresenta relatos que ilustram a extensão do racismo na construção da indústria cultural.
A partir das experiências pessoais dos convidados, os ouvintes são questionados: "Você me ouve. Mas você me escuta?". Essa indagação é o fio condutor do filme oficial da campanha, que conta com a voz de Ludmilla, declamando um poema da Kimani, uma poeta de slam da região do Grajaú, São Paulo.
"Tem bastante vozes pretas que abrem meus ouvidos. A primeira delas é um ícone pra mim, que é a Beyoncé. Eu amo tudo o que ela representa. A força que vem dela me dá mais coragem pra viver, sabe? A Rihanna também. Tudo que ela fez com a vida dela me inspira demais. Eu também amo escutar a Iza", explica a cantora.
"Escutar a voz dos pretos muda a realidade objetiva. A primeira coisa que muda é no bolso de quem está sendo escutado. E subjetivamente, muda para quem está ouvindo. Se essa pessoa é preta, ela vai se identificar e falar que existe alguém igual. E se essa pessoa não for preta, talvez ela passe a compreender um pouco as questões que devem ser compreendidas para o mundo ficar um pouquinho diferente", diz Djonga.
"Se eu fosse fazer uma homenagem, faria para a Rihanna e para a Beyoncé. Elas fizeram eu quebrar muitas barreiras. Antes eu não conseguia me aceitar. Através delas, eu consegui enxergar isso, porque elas são negras, pretas, lindas, e eu falei que também podia ser assim", adiciona MC Dricka.

Veja Também

The Fugees volta aos palcos para comemorar 25 anos do disco 'The Score'

"Peguei a Reta", de Paulo Sérgio Santos, é uma paixão irresistível

Pela 2ª vez, Maré Tardia emplaca música na lista Indie Brasil do Spotify

"Sempre eu vejo muita gente falar isso: 'Ah, o L7 é branco'. Eu me vejo como uma pessoa preta, sim. Tenho sempre que provar que o carro que eu tenho é meu, que o dinheiro que está no meu bolso é meu, que o cordão que eu tenho fui eu que comprei, mas obviamente eu me coloco no meu lugar de passar por situações muito menos constrangedoras que uma pessoa de pele mais escura passa", finaliza L7nnon.
O Spotify também anunciou uma doação inédita de 3,5 milhões de reais à organização social Vale do Dendê, aceleradora de impacto social e centro de inovação criada em Salvador, na Bahia, cidade com a maior população preta fora da África.
O recurso será usado para investir em pequenos produtores de música e criadores de podcast, com impacto em mais de 500 profissionais da rede dessas produtoras. A Vale do Dendê possui hoje 150 empresas aceleradas e já impactou indiretamente mais de 800 empresas com seus programas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Consciência Negra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados