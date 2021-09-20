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Música

Pela 2ª vez, Maré Tardia emplaca música na lista Indie Brasil do Spotify

Banda de Vila Velha alcançou a 21ª posição com "Aulus"; ouça

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:05

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

20 set 2021 às 15:05
Apresentação da banda Maré Tardia, dentro do projeto Casa Bravo
Apresentação da banda Maré Tardia, dentro do projeto Casa Bravo Crédito: Melina Furlan
Os capixabas da banda Maré Tardia comemoram a nova entrada na lista "Indie Brasil", do Spotify. A música "Aulus" foi lançada na última sexta-feira (17) e já entrou na lista de lançamentos e destaques do gênero com curadoria da plataforma.
Esta é a segunda vez que a banda integra a lista oficial do streaming musical. A primeira foi em junho com a música "Linda Estrada".
Formado por Gustavo Lacerda, Bruno Lozório, Bruno Fischer e Matheus Canni, o grupo comemorou nas redes sociais: "Mãe, tamo na Indie Brasil! Pela segunda vez, seguida, estamos na playlist editorial do @spotifybrasil! Obrigado a todos pelo carinho e recepção, o single já está disponível nas principais plataformas de streaming", publicou a banda no Instagram sobre a segunda entrada na lista.
"Aulus" deve compor o primeiro disco da banda, que ainda não tem data de lançamento. Em entrevista ao Divirta-se, em junho, a banda explicou um pouco do trabalho. "Ao todo, serão 11 músicas. E já estamos até planejando o segundo álbum, sem o primeiro ter sido lançado (risos). A gente vai terminar de produzir, gravar tudo e o nome do álbum será Maré Tardia, mesmo nome de um dos singles”, disse Bruno Lozório.
Com dois anos de estrada, o Maré Tardia tem se destacado no cenário. Recentemente o grupo venceu o concurso "Casa Bravo", que garantiu a gravação de uma live com toda produção do estúdio de Vitória. E a promessa é de investir ainda mais no som que fazem. "Tantas coisas boas vêm acontecendo e em tão pouco tempo! Estamos sem palavras pra essa última semana, MUITO OBRIGADO a todos vocês que estão tornando nosso sonho possível", publicou o grupo em outra postagem no Instagram.
Confira abaixo a música que integra a lista do Spotify e a apresentação da Casa Bravo.

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