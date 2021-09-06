Juliette quebra recorde no Spotify Brasil nas primeiras 24h após lançamento de EP

Capa do primeiro EP de Juliette, vencedora do BBB 21 Crédito: Fernando Tomaz/Divulgação

Juliette quebrou recorde de Olivia Rodrigo e é o projeto com mais streams no Spotify no Brasil nas primeiras 24 horas após o lançamento. O EP foi divulgado na quinta-feira, 2. O disco conta com seis faixas inéditas: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá e Benzin.

Sem dúvida, a vencedora do Big Brother Brasil 21 tem o álbum com a maior estreia nacional do serviço musical de streaming: 5.987.878. Antes mesmo do lançamento, foram realizados mais de 600 mil pré-saves do material em todas as plataformas de streaming.

Só no Spotify, as músicas foram garantidas por mais de 222 mil pessoas antes do lançamento. No Twitter, o sucesso do EP de Juliette foi um dos assuntos mais comentados na tarde deste sábado, 4.

Mesmo sendo um EP, #EPJuliette (5.9M) QUEBRA o recorde de Olivia Rodrigo (4.2M) como projeto com mais streams no Spotify Brasil nas primeiras 24 horas (debut) 🇧🇷 pic.twitter.com/uhwlwPtFsj — Juliette Charts 🌵 (@JulieteCharts) September 4, 2021

Uma Vitória enorme. Álbum da Juliette faz maior debut na historia do Spotify Brasil que orgulho. Muito orgulho dela. #EPJuliette Anitta pic.twitter.com/tFV7PrNIcM — bobfofokeiro (@Bruno47283519) September 4, 2021

A MAIOR ESTREIA DE UM EP NO SPOTIFY BR É NOSSA!!!!! QUE ORGULHOOOOO #EPJuliette — joao (@joaocoments) September 4, 2021