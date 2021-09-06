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Música

Juliette quebra recorde no Spotify Brasil nas primeiras 24h após lançamento de EP

Vencedora do 'BBB 21', paraibana lançou primeiro álbum com faixas inéditas na quinta-feira

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 09:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2021 às 09:49
Capa do primeiro EP de Juliette, vencedora do BBB 21
Capa do primeiro EP de Juliette, vencedora do BBB 21 Crédito: Fernando Tomaz/Divulgação
Juliette quebrou recorde de Olivia Rodrigo e é o projeto com mais streams no Spotify no Brasil nas primeiras 24 horas após o lançamento. O EP foi divulgado na quinta-feira, 2. O disco conta com seis faixas inéditas: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá e Benzin.
Sem dúvida, a vencedora do Big Brother Brasil 21 tem o álbum com a maior estreia nacional do serviço musical de streaming: 5.987.878. Antes mesmo do lançamento, foram realizados mais de 600 mil pré-saves do material em todas as plataformas de streaming.
Só no Spotify, as músicas foram garantidas por mais de 222 mil pessoas antes do lançamento. No Twitter, o sucesso do EP de Juliette foi um dos assuntos mais comentados na tarde deste sábado, 4.
No Instagram, Juliette comemorou o lançamento de seu primeiro álbum musical. "Saiu! E eu não consigo explicar tudo que estou sentindo... frio na barriga, felicidade, euforia, medo, paz, gratidão... muita gratidão. Pela música, pela vida e por vocês. Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo", escreveu.

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