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Música

Juliette responde perguntas de fãs no Spotify para celebrar o lançamento de EP

‘Dizer que sou cantora é muita audácia, sou só uma menina que canta’, diz artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 set 2021 às 13:37

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:37

Capa do primeiro EP de Juliette, vencedora do BBB 21
Capa do primeiro EP de Juliette, vencedora do BBB 21 Crédito: Fernando Tomaz/Divulgação
Juliette Freire lançou o primeiro EP musical da carreira nesta quinta-feira, 2, no qual conta com seis faixas inéditas: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá e Benzin. Conhecida por sempre bater recordes, com esse EP não foi diferente. Foram realizados mais de 600 mil "pré-saves" do material em todas as plataformas de streaming. Só no Spotify, as músicas foram garantidas por mais de 222 mil pessoas antes do lançamento.
Na playlist Hot Hits Brasil, a cantora respondeu algumas curiosidades que os fãs têm da vida pessoal e carreira artística dela. Em um dos depoimentos, ela comenta sobre essa nova fase na música: "é muita responsabilidade dizer que sou cantora. Já fiz muitas coisas na vida, batalhei muito, mas esse sonho estava adormecido, porque eu dizia que não tinha tempo pra isso. A música sempre estava em mim, dizer que sou cantora é muita audácia, sou só uma menina que canta", explica.
Os vídeos com a artista ficam disponíveis até a próxima quinta-feira, 9, e só podem ser visualizados usando o aplicativo do Spotify. Apesar de ser iniciante na música, a paraibana já é um nome relevante na plataforma.
Músicas cantadas por ela no Big Brother Brasil 21, onde se tornou famosa, já tiveram um aumento significativo de streams: Deus Me Proteja, do Chico César, teve um aumento de 2.165% dos streams, enquanto La Belle De Jour, de Alceu Valença, anotou um aumento de 52% dos streams na ocasião.

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