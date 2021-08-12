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Ex-"BBB"

Juliette anuncia nome das músicas de seu primeiro EP

"Foram muitos meses de trabalho. E agora está chegando, Brasil. Vocês vão se emocionar. Juliette vai brilhar mais ainda", disse Anitta

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 18:44
Juliette Freire divulgou na noite desta quarta-feira (11), uma lista com os nomes das seis músicas de seu primeiro EP. A vencedora do "Big Brother Brasil 21" compartilhou a novidade no Instagram.
Juliette Freire
Juliette Freire Crédito: @dresslikejuliette
Os títulos das músicas são: "Bença", "Diferença Mara", "Doce", "Sei Lá", "Benzin" e "Vixe, Que Gostoso". Na legenda da postagem, a paraibana escreveu apenas um enigma: "Nosso sorriso é a prova, que é tão bonita essa soma".
Diversas personalidades, familiares e amigos de Juliette comentaram na publicação. "Ai eu amo", disse Luísa Sonza. "Ansiosa", escreveu Rafa Kalimann. "Quem tá doidinho pra ouvir?", perguntou Elba Ramalho.
"Só pedrada. Prepara, Brasil", disse Anitta, que repostou a foto revelando que também fez parte do processo de produção. "Foram muitos meses de trabalho. E agora está chegando, Brasil. Vocês vão se emocionar. Juliette vai brilhar mais ainda", afirmou.
No Twitter, a cantora continuou: "Atenção, Brasil... Quem pegou top seis dos charts, pegou. Quem não pegou vai ter que esperar um pouco porque a Juliette vai passar", brincou ela, sobre a lista de músicas mais populares do Spotify. "Na verdade, eu aposto um chart global, sim", concluiu.

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