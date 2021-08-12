Danielle Winits e Pepita participarão de reality da HBO; veja outros nomes

Isolados em uma floresta, 14 desconhecidos entre si terão a tarefa de construir juntos uma ponte de 300 metros em 20 dias rumo a uma ilha Crédito: Fabiano Battaglin/ Gshow

A HBO Max anunciou nesta quinta-feira (12), quem serão 12 dos 14 participantes do reality The Bridge. O programa, que marcará a estreia do ator Murilo Rosa, 50, como apresentador de reality shows, requer estratégia, liderança e inteligência emocional dos escolhidos, metade deles conhecidos do grande público e outros sete anônimos.

Os nomes do elenco divulgados até o momento são: a cantora Pepita, a atriz Danielle Winits, o cantor Badauí, o ator Fábio Beltrão, a modelo Suyane Moreira, a empresária Paola Santerini, o empreendedor cultural Boaventura Carneiro, o policial civil Diego Del Rio, a modelo Priscila Sena, a atriz e cantora Polly Marinho, a arquiteta Jordana Louise, o empresário e shaper Henrique Fares.

Isolados em uma floresta, 14 desconhecidos entre si terão a tarefa de construir juntos uma ponte de 300 metros em 20 dias rumo a uma ilha, com o objetivo de conquistar um prêmio de R$ 500 mil. O detalhe importante é que apenas uma pessoa desse grupo será escolhida pelos demais para ganhar o prêmio. Caberá a ela decidir se dividirá o dinheiro com seus aliados ou ficará com tudo para si.

Em entrevista, Murilo falou que se surpreendeu com o convite para estar à frente de The Bridge. "Sempre admirei e fui fã da HBO. É um reality diferente de tudo que já vi e que tem muito a ver comigo. Os participantes precisam sobreviver em meio à Mata Atlântica e são comandados por esse 'personagem' enigmático, 'criador' dessa história toda, que sou eu", esclareceu, ao falar sobre o narrador onisciente e onipresente, responsável por guiar os participantes nessa aventura.

"Tenho essa parte enigmática no reality. Essas pessoas em determinados momentos podem me ver em algum lugar, só que eu não sou o que pareço ser. Então tem um pouco disso tudo: essa coisa misteriosa", disse, explicando o papel do narrador na atração e adiantando que haverá um encontro entre os jogadores e ele. "Terá um momento que é muito bacana, mas vou deixar no ar como será esse instante".

Para o ator, a ponte que dá nome à atração não se refere apenas àquela que os participantes construirão, mas é uma metáfora para as relações que vão se criar com a convivência. "Essa ponte é apenas um desafio a mais para esses laços que precisam ser construídos, porque quem vai ganhar esse prêmio é quem tiver esses vínculos mais fortalecidos", resumiu.