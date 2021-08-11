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"Estou assintomático"

Felipe Neto está com Covid: "Faço exames semanais e hoje veio o positivo"

O youtuber deu a notícia por meio das redes sociais; ele se vacinou com a primeira dose contra Covid-19 há 12 dias e garantiu que está isolado desde dezembro

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 17:40
O influenciador Felipe Neto
O influenciador Felipe Neto usou as redes sociais para contar que testou positivo para o novo coronavírus. Crédito: Reprodução Youtube
Felipe Neto usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (11), para contar que testou positivo para o novo coronavírus. O youtuber se vacinou com a primeira dose contra Covid-19 há 12 dias e garantiu que está isolado desde dezembro.
"Infelizmente estou com covid. Faço exames semanais para checagem e hoje veio o positivo", lamentou o influencer pelo Twitter. "Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi pra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares."
Pelo stories no Instagram, Felipe Neto deu mais detalhes sobre a sua condição. "Eu estou assintomático, não estou sentindo nada nesse momento. Vou fazer o que o protocolo diz, beber muitos líquidos. Se tiver algum sintoma, tratar os sintomas. Já estou em contato com o meu médico", contou por vídeo.
A namorada do youtuber, Bruna Gomes, testou negativo. "O meu risco do positivo ficou quase invisível e o da Bruna deu negativo, então a gente vai se distanciar. Ela vai passar um período da minha recuperação em outro lugar, pra eu não ter o risco de passar pra ela, principalmente porque ela se vacinou ontem. E você não pode vacinar estando com covid", explicou.
Após receber o imunizante, é preciso esperar 15 dias para que o corpo responda e desenvolva os anticorpos. A vacina também não impede que a pessoa pegue ou transmita o vírus. A função da vacina é evitar os casos graves e óbitos pelo coronavírus.
Por isso, é importante que mesmo as pessoas que já tomaram as duas doses da vacina continuem seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso da máscara e evitando aglomerações.

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