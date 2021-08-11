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Valesca Popozuda estreia no Onlyfans: "fãs brincavam, então eu fiz"

Cantora cria conta em plataforma de conteúdo adulto para ajudar a divulgar música

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 14:06
Valesca Popozuda em foto de divulgação da música
Valesca Popozuda em foto de divulgação da música "Presentinho" Crédito: Divulgação
Valesca Popozuda é a mais nova famosa a aderir ao Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto. A entrada tem como objetivo o lançamento da música "Presentinho", que fala de um encontro em que o crush quer fazer sexo anal.
"Lá no Twitter eu sempre via as contas e me divertia, e muitos fãs brincavam: ‘Faz uma conta’, então eu fiz", brinca.
Na plataforma de conteúdo adulto, Valesca garante a exibição de seus looks para o clipe e uma sessão exclusiva de fotos com toda a sensualidade.
"É um terreno que estou pisando devagar ainda. É novo para mim. Claro que já posei nua para Playboy, mas foi em 2009. Mudei bastante. Mas, meu corpo, minhas regras. Ninguém tem nada a ver com isso. E quem está pagando é porque quer me ver. Não vem transar com a minha paciência, não", afirmou ao site da revista Quem.

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