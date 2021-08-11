Valesca Popozuda estreia no Onlyfans: "fãs brincavam, então eu fiz"

Valesca Popozuda em foto de divulgação da música "Presentinho" Crédito: Divulgação

Valesca Popozuda é a mais nova famosa a aderir ao Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto. A entrada tem como objetivo o lançamento da música "Presentinho", que fala de um encontro em que o crush quer fazer sexo anal.

"Lá no Twitter eu sempre via as contas e me divertia, e muitos fãs brincavam: ‘Faz uma conta’, então eu fiz", brinca.

Na plataforma de conteúdo adulto, Valesca garante a exibição de seus looks para o clipe e uma sessão exclusiva de fotos com toda a sensualidade.