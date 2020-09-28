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Pedro Permuy

Produtor de Valesca Popozuda foge da crise fazendo comida pronta no ES

Rubinho Neto começou a produzir massas frescas em meio à pandemia da Covid-19. A previsão é de que os shows da funkeira retornem em janeiro de 2021

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 07:00

Públicado em 

28 set 2020 às 07:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy Pedro Permuy
O produtor Rubinho Neto e a cantora Valesca Popozuda
O produtor Rubinho Neto e a cantora Valesca Popozuda Crédito: Arquivo pessoal
Com shows cancelados desde o início da pandemia, Valesca Popozuda e equipe exploraram outras frentes da profissão para driblarem a crise do coronavírus. Enquanto a cantora se jogou nas lives caseiras, seu produtor resolveu investir na gastronomia.
Rubinho Neto, que mora em Vila Velha, no Espírito Santo, juntou o dom culinário à habilidade de venda para fazer massas frescas prontas - comercializadas atualmente por preços que vão de R$ 11 a R$ 17, para porções individuais.
"Por enquanto são só massas, mas nada impede que no futuro a gente aumente o cardápio (risos). Eu já cozinhava antes e, sem os shows e eventos, não tinha para onde correr. Fazemos entregas pela Grande Vitória e a demanda está tão boa que penso em contratar equipe para me ajudar", fala Rubinho, que tem 41 anos e conta com a ajuda do companheiro na nova empreitada.

AO GOSTO DE VALESCA

A coluna, que não dorme no ponto, foi atrás de saber a opinião da Popozuda sobre os pratos e ela confirmou: "Já comi praticamente todas e realmente são muito saborosas, adorei todas. Acho que, no futuro, será um grande delivery do Espírito Santo, porque todo mundo adora massa e a deles é um espetáculo".
Produtor de Valesca Popozuda, Rubinho Neto foge da crise fazendo comida pronta no ES
Produtor de Valesca Popozuda, Rubinho Neto foge da crise fazendo comida pronta no ES Crédito: Spetacullo Massas/Divulgação
Aproveitando o papo, Valesca também adiantou que está retornando com as atividades profissionais e que, para outubro, já vai lançar "Me Come Some", sua nova música. "É um feat. Vamos gravar o clipe para lançarmos no mês que vem", confidencia.
Mesmo sem nada confirmado, a artista pretende começar a voltar com shows em janeiro de 2021. Até lá, continuará apostando em lives e ações virtuais para manter contato com os fãs.

AS CASAS DE ARMANI

Giorgio Armani, dono da maison internacional que leva seu nome, acaba de investir em empreendimento milionário de imóveis em Miami, nos Estados Unidos. As 306 unidades da Residences By Armani Casa, que ficam em Sunny Isles Beach, são divididas em 54 andares de luxuosa torre com 198 metros de altura desenhada por estúdio italiano de arquitetura.
A responsável pela comercialização do empreendimento é Yslanda Barros, CEO de imobiliária do Mato Grosso do Sul, no Brasil. O prédio, que ocupa área de mais de 12 mil metros quadrados de frente para o mar, possui salão, sala de charutos e vinhos, sala de jogos, bar, restaurante e teatro como áreas comuns, onde também são abrigadas obras de arte curadas.
Em destaque, edifício do prédio Residences By Armani Casa, de Giorgio Armani, em Miami (EUA)
Em destaque, edifício do prédio Residences By Armani Casa, de Giorgio Armani, em Miami (EUA) Crédito: Agência Contato Comunicação/Divulgação
Interior do prédio Residences By Armani Casa, de Giorgio Armani, em Miami (EUA)
Interior do prédio Residences By Armani Casa, de Giorgio Armani, em Miami (EUA) Crédito: Agência Contato Comunicação/Divulgação

WHINDERSSON, VITÃO E LUÍSA SONZA

Nos ecos que a web faz, ainda vive a polêmica em torno de Whindersson Nunes, Vitão e Luísa Sonza. No Twitter, a coluna acompanhou post irônico que um perfil aparentemente do Espírito Santo fez sobre o caso. "Só está chocado com essa história do Vitão, Whindersson e Luísa quem não mora na Grande Vitória, né?", questionou.
Quem comentou o post, que conquistou algumas dezenas de reações desde que foi ao ar na internet, pegou a referência. "Talarico é para os fracos. A gente dividia e dava indicação", retrucou uma seguidora do rapaz. Mas para quem não entendeu... O tuíte sugere que entre os capixabas a prática de cobiçar o par do próximo é comum. Então tá!

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Pedro Permuy

Pedro Permuy Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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