Irmã do sertanejo Eduardo Costa visita o ES para negociar investimentos

A morena, agora, deve visitar algumas outras lojas de Vitória e Vila Velha que também podem ser potenciais parceiras para os planos que Sara tem de criar uma linha de produtos de beleza. A informação é confirmada pelo empresário de Eduardo, Gustavo Caeta
, que acompanha a influencer na viagem pelo Estado.
Em seus stories do Instagram, Sara surgiu com Caeta em áreas de Vitória, filmou sua passagem pela Terceira Ponte, que liga a Capital a Vila Velha, e também adiantou embalagens de cremes corporais que já estão nos padrões da linha que ela irá lançar.
Assim como os produtos de Eduardo, os itens que Sara lançar serão fabricados em estabelecimento de Guarapari.