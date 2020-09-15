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Pedro Permuy

Irmã do sertanejo Eduardo Costa visita o ES para negociar investimentos

Empresário do sertanejo, Gustavo Caeta está acompanhando a influencer Sara Costa em fábrica de Guarapari e empreendimentos em Vitória e Vila Velha

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 08:22

Públicado em 

15 set 2020 às 08:22
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A influencer Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, em visita de negócios ao Espírito Santo
A influencer Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, em visita de negócios ao Espírito Santo Crédito: Gustavo Caeta
Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, está desde o fim de semana curtindo os ares do Espírito Santo. Ela seguiu os passos do sertanejo e pretende investir em parcerias com marcas capixabas.
O primeiro contrato já foi firmado nesta segunda (14) com a mesma fábrica de Guarapari que assumiu a produção da linha de cosméticos do cantor. Um protótipo dos produtos também já foi confeccionado e Sara já até chegou a exibi-los em stories de seu perfil do Instagram. 

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Linha de cosméticos de Eduardo Costa é produzida no ES

A morena, agora, deve visitar algumas outras lojas de Vitória e Vila Velha que também podem ser potenciais parceiras para os planos que Sara tem de criar uma linha de produtos de beleza. A informação é confirmada pelo empresário de Eduardo, Gustavo Caeta, que acompanha a influencer na viagem pelo Estado.
Em seus stories do Instagram, Sara surgiu com Caeta em áreas de Vitória, filmou sua passagem pela Terceira Ponte, que liga a Capital a Vila Velha, e também adiantou embalagens de cremes corporais que já estão nos padrões da linha que ela irá lançar.
A influencer Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, em visita de negócios ao Espírito Santo
Sara fechou parceria com fábrica de Guarapari, Espírito Santo, para produção de sua linha de cosméticos Crédito: Gustavo Caeta
Assim como os produtos de Eduardo, os itens que Sara lançar serão fabricados em estabelecimento de Guarapari.
Linha de cosméticos de Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, é produzida por fábrica de Guarapari, no Espírito Santo
Linha de cosméticos de Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, é produzida por fábrica de Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @saracosta

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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Capixaba Centro de Vitória espírito santo Guarapari Vila Velha Eduardo Costa
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