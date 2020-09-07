Ator do ES faz sucesso em teatro virtual com diretor do Multishow

Andre Celant, de 28 anos, não só atua na peça "Ensaio Sobre a Perda" como também é assistente de direção de João Fonseca (atual diretor do "Vai Que Cola", atração do Multishow
) da produção, que terá sua segunda temporada iniciada no próximo dia 15 de setembro. A história narra a convivência de um ex-casal de atores que tem que se juntar novamente após serem contemplados por um edital que vai patrocinar um projeto que eles elaboraram quando estavam se relacionando.
O espetáculo é transmitido com cada ator em casa e é apresentado ao vivo. "Foi algo muito desafiador, porque não lida com o contato. É complicado para dar um norte para o ator... Se pessoalmente já é difícil, imagina pelo virtual", compara o artista capixaba, que já mora no Rio de Janeiro há sete anos.
Apesar de difícil, como ele mesmo diz, a fórmula adotada pela produção de quatro pessoas que estão ativamente na coordenação da peça - contando com os dois atores que interpretam o casal da história - deu certo. Tanto que, na primeira temporada, as salas virtuais ficaram lotadas em todos os três dias de apresentação.
"Ficamos bem surpresos com o retorno do público. Acreditamos que o fato de as pessoas estarem tanto tempo sem entretenimento desse tipo fez com que todo mundo sentisse falta e realmente apostasse no digital", avalia.
Por isso, "Ensaio Sobre a Perda" terá mais cinco sessões, uma por dia sempre às 21h, nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de setembro. Os lugares são reservados via formulário na web (clique aqui)
e o pagamento é simbólico.
Andre explica que a peça trata da perda sob um aspecto da metalinguagem, já que é um teatro que mostra dois atores em cena interpretando outros papéis. E o que o debate em palco gera é justamente as relações interpessoais. "É um casal remoendo o passado tendo que trabalhar junto. É sobre a perda, o que fica, como é você lidar com o outro depois de tanto tempo... E aí começa a linha dramatúrgica", conclui.
"Ensaio Sobre a Perda" é de Herton Gustavo Gratto, com direção de João Fonseca e atuam o autor do espetáculo e Hamilton Dias, além do capixaba Andre Celant.
O nosso Alemão do Forró
está curtindo uns dias de relax em resort de Ilhéus, na Bahia. O Rei do Forró capixaba foi com a esposa, Georggia Tosatto, e a filhinha, Alice Niero, descansar das apresentações virtuais - segmento que o artista acabou investindo bastante neste primeiro semestre do ano. Na volta, prepara live especial para celebrar dez anos de carreira em outubro.
"A ideia era a gente fazer um supershow com todos os fãs, mas, para não passar em branco, optamos pela transmissão ao vivo, que nos dá maior segurança neste momento", fala.
A bailarina e empresária Liviane Pimenta
, do Espírito Santo
, fez live com a coreógrafa da Globo
Tatiana Estrella na última semana. Durante o bate-papo, abordaram carreira, novidades do mercado e tendências, mas também anunciaram que, no próximo dia 18 de setembro, vão ministrar workshop de "Dança para TV" pela web. Para informações, o instituto de arte que a capixaba coordena deve ser acionado.
Dentre seu trabalho atual, que é o de coreografar a Dança dos Famosos
, no Domingão do Faustão, Tatiana já dançou com Xuxa e produções da Disney ao longo da carreira, além de participações profissionais em outras direções dos Estúdios Globo.