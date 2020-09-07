Ator do ES faz sucesso em teatro virtual com diretor do Multishow

O artista Andre Celant Crédito: @lanzaart/Reprodução/Instagram @andrecelant

Andre Celant, de 28 anos, não só atua na peça "Ensaio Sobre a Perda" como também é assistente de direção de João Fonseca (atual diretor do "Vai Que Cola", atração do Multishow ) da produção, que terá sua segunda temporada iniciada no próximo dia 15 de setembro. A história narra a convivência de um ex-casal de atores que tem que se juntar novamente após serem contemplados por um edital que vai patrocinar um projeto que eles elaboraram quando estavam se relacionando.

O espetáculo é transmitido com cada ator em casa e é apresentado ao vivo. "Foi algo muito desafiador, porque não lida com o contato. É complicado para dar um norte para o ator... Se pessoalmente já é difícil, imagina pelo virtual", compara o artista capixaba, que já mora no Rio de Janeiro há sete anos.

O artista Andre Celant (destaque) faz participação como ator na peça virtual, mas também é assistente de produção do espetáculo Crédito: Arquivo pessoal

Apesar de difícil, como ele mesmo diz, a fórmula adotada pela produção de quatro pessoas que estão ativamente na coordenação da peça - contando com os dois atores que interpretam o casal da história - deu certo. Tanto que, na primeira temporada, as salas virtuais ficaram lotadas em todos os três dias de apresentação.

"Ficamos bem surpresos com o retorno do público. Acreditamos que o fato de as pessoas estarem tanto tempo sem entretenimento desse tipo fez com que todo mundo sentisse falta e realmente apostasse no digital", avalia.

Por isso, "Ensaio Sobre a Perda" terá mais cinco sessões, uma por dia sempre às 21h, nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de setembro. Os lugares são reservados via formulário na web (clique aqui) e o pagamento é simbólico.

Andre explica que a peça trata da perda sob um aspecto da metalinguagem, já que é um teatro que mostra dois atores em cena interpretando outros papéis. E o que o debate em palco gera é justamente as relações interpessoais. "É um casal remoendo o passado tendo que trabalhar junto. É sobre a perda, o que fica, como é você lidar com o outro depois de tanto tempo... E aí começa a linha dramatúrgica", conclui.

"Ensaio Sobre a Perda" é de Herton Gustavo Gratto, com direção de João Fonseca e atuam o autor do espetáculo e Hamilton Dias, além do capixaba Andre Celant.

E TOME FORRÓ... NA BAHIA!

O nosso Alemão do Forró está curtindo uns dias de relax em resort de Ilhéus, na Bahia. O Rei do Forró capixaba foi com a esposa, Georggia Tosatto, e a filhinha, Alice Niero, descansar das apresentações virtuais - segmento que o artista acabou investindo bastante neste primeiro semestre do ano. Na volta, prepara live especial para celebrar dez anos de carreira em outubro.

"A ideia era a gente fazer um supershow com todos os fãs, mas, para não passar em branco, optamos pela transmissão ao vivo, que nos dá maior segurança neste momento", fala.

Mini férias! Alemão do Forró e a esposa, Georggia Tosatto, com a pequena Alice Niero, filhinha do casal: dia de sol em resort da Bahia Crédito: Arquivo pessoal

NA DANÇA DA REDE GLOBO

A bailarina e empresária Liviane Pimenta , do Espírito Santo , fez live com a coreógrafa da Globo Tatiana Estrella na última semana. Durante o bate-papo, abordaram carreira, novidades do mercado e tendências, mas também anunciaram que, no próximo dia 18 de setembro, vão ministrar workshop de "Dança para TV" pela web. Para informações, o instituto de arte que a capixaba coordena deve ser acionado.