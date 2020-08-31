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Pedro Permuy

Jadson Jr: estilista do ES já vestiu Bieber e filhos de Beyoncé e Sabrina Sato

Queridinho das celebridades, o capixaba caiu na graça do mercado nacional e já assinou looks exclusivos para filhos de diversas celebridades

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 06:00

Públicado em 

31 ago 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O estilista Jadson Jr, atual gestor de Criação e Inovação da Le Infance, grife infantil do Espírito Santo
O estilista Jadson Jr, atual gestor de Criação e Inovação da Le Infance, grife infantil do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @jadsonjuniorjr
Hoje em dia, uma roupa da grife para a qual trabalha Jadson Jr - assinada pelo estilista - não sai por menos de R$ 1,8 mil. Ele, que cultua o estilo hollywoodiano nas criações, assume que já fez vestidos que passaram dos R$ 48 mil e admite: "O céu é o limite". Mas não é para menos. O capixaba natural de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, já vestiu da filha de Déborah Secco até os herdeiros de Beyoncé, passando por Zoe Sato, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, que é uma de suas mais fieis clientes.
Um dos looks mais exclusivos que Jadson já assinou foi para a neta de Leda Nagle e Kika Sato, inclusive, com mais de quatro mil plumas bordadas à mão em um vestido que a pequena Zoe usou em festa de aniversário. E a primeira encomenda para celebridades foi para Justin Bieber, quando o astro esteve no Brasil para fazer um show e o estilista ainda estava na faculdade.
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Look Zoe Sato, assinado por mim pela @le_infance para comemoração do seu 1 aninho

Uma publicação compartilhada por Jadson Jr (@jadsonjuniorjr) em

"Todas as peças são muito exclusivas e há uma produção especial para executar os designs. Mas todos os famosos e anônimos são tratados da mesma forma. Quando vamos às festas das celebridades, inclusive, a gente vê o quão natural é o tratamento que eles demandam", destaca, em bate-papo com a coluna.
Sabrina descobriu Jadson depois de o estilista capixaba ter desenhado um modelito exclusivo para Maria Flor, a filha de Déborah Secco com Hugo Moura. E a esta altura, caro leitor, você deve estar se perguntando: "Mas ele só faz peças para crianças?". Praticamente, porque a maison de que o designer é diretor, com sede na Glória, em Vila Velha, se especializou nesse ramo.
"Até fazemos peças para as mães, para usar em uma composição conjunta, por exemplo, mas é raro. Acabamos apostando mais nos looks kids e tem dado supercerto. Depois da Maria Flor, veio a Zoe Sato. Na sequência, viramos capa da Bazaar Kids (versão infantil da revista Harper's Bazaar) e o stylist de Beyoncé nos procurou", lembra.
"Já vesti filha de Michel Teló, Grazi Massafera e Cauã Reymond, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, Giovanna Antonelli, Mirella Santos e Ceará "
Jadson Jr - Estilista

Zoe Sato veste Jadson Jr para Le Infance

Na ocasião, eles encomendaram looks inspirados na animação 'O Rei Leão', e todos os herdeiros da diva pop com Jay-Z saíram com as criações com etiqueta do Espírito Santo. "Foi uma realização. Até brincamos, depois do episódio, que em uma reunião eu disse que será o auge eu criar algo para ela por acreditar que, hoje, ela é uma das maiores referências mundiais. E aconteceu", brinca.
Agora, aos 27 anos, ele quer voos mais altos e pensa, até, em 'collabs' internacionais. "Já recebi convites de grandes grifes e marcas de luxo para atuar no mercado nacional, mas penso em um salto para fora do País", adianta.

OS NOVOS TRAÇOS

Até lá, Jadson se empenha com outros dois colegas estilistas - Heberth Portilla e Leonardo Loreto - em um projeto para dar voz à comunidade artística negra. Os outros dois amigos também já vestiram celebridades e já foram notícia em A Gazeta. Com a 'expertise' triplicada, eles já colocaram em prática o plano de trabalhar para artistas negros do Estado.
O último trabalho deste novo projeto foi com Cyeli. Para a ocasião, cada um dos designers criou uma peça exclusiva para a cantora capixaba usar em seu single mais recente lançado, "Meu Drip". A artista, que surge na cena do rap do Estado e do Brasil, é só uma das primeiras que deve poder contar com a ajuda do trio.
"Eu, sendo preto, consegui essa voz e essa posição. Quero que outras pessoas consigam, também, e este é o trabalho que eu quero fazer para me realizar profissionalmente. Sinto, também, que tenho uma parcela que posso devolver para a comunidade do que tenho conquistado", enxerga.
Além disso, também desenvolve linha de sapatos, bolsas e joias exclusivas em parceria com a grife da Glória para a qual já presta seus serviços. "A linha de joias já lançamos e foi sucesso. As peças partem de R$ 3,8 mil (brinco) e R$ 12 mil (colar) e são elaboradas com base em joias de família. Mas o que fez sucesso foi um colar que fizemos, uma espécie de relicário, para um chá-revelação. Colocamos o nome do bebê em uma chapa em forma de coração dentro de um coração maior e a mãe descobriu o sexo da criança assim, quando abriu a joia", confidencia.

FALANDO EM BRILHO...

A coluna dá os parabéns à empresária Ivete do Espírito Santo, que celebrou seus 60 anos de idade no último sábado (29). A bonitona é atual coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen ao lado da filha, Thays do Espírito Santo, e está nos retoques finais para anunciar como será o concurso de beleza infantil deste ano. Ivete também já foi eleita a melhor preparadora de misses do Brasil em competição nacional da área
Ivete já teve a trajetória profissional registrada, em agosto de 2019, na Zig Zag, antiga coluna de que a jornalista Renata Rasseli era titular e recebia colaboração deste colunista. Na ocasião, a missóloga celebrava 20 anos à frente da franquia do concurso que comanda. 
A missóloga e empresária Ivete do Espírito Santo
A missóloga e empresária Ivete do Espírito Santo Crédito: Mônica Zorzanelli

SOM DE SUCESSO

Elaine Rowena está há algumas semanas com seu programa 'Na Cama de Pijama' fazendo sucesso no Instagram. Trata-se de um bate-papo que a famosa cantora lírica e produtora do Espírito Santo faz com alguma outra personalidade pela internet. A última transmissão foi com Beth Caser, apelidada pela própria musicista de "a dama do teatro capixaba" (vídeo abaixo). A próxima live, no dia 3 de setembro, será com a médica dermatologista Patrícia Friço
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Beth Caser

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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