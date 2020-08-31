Jadson Jr: estilista do ES já vestiu Bieber e filhos de Beyoncé e Sabrina Sato

O estilista Jadson Jr, atual gestor de Criação e Inovação da Le Infance, grife infantil do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @jadsonjuniorjr

Hoje em dia, uma roupa da grife para a qual trabalha Jadson Jr - assinada pelo estilista - não sai por menos de R$ 1,8 mil. Ele, que cultua o estilo hollywoodiano nas criações, assume que já fez vestidos que passaram dos R$ 48 mil e admite: "O céu é o limite". Mas não é para menos. O capixaba natural de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, já vestiu da filha de Déborah Secco até os herdeiros de Beyoncé , passando por Zoe Sato , filha de Sabrina Sato Duda Nagle , que é uma de suas mais fieis clientes.

"Todas as peças são muito exclusivas e há uma produção especial para executar os designs. Mas todos os famosos e anônimos são tratados da mesma forma. Quando vamos às festas das celebridades, inclusive, a gente vê o quão natural é o tratamento que eles demandam", destaca, em bate-papo com a coluna.

Sabrina descobriu Jadson depois de o estilista capixaba ter desenhado um modelito exclusivo para Maria Flor, a filha de Déborah Secco com Hugo Moura . E a esta altura, caro leitor, você deve estar se perguntando: "Mas ele só faz peças para crianças?". Praticamente, porque a maison de que o designer é diretor, com sede na Glória, em Vila Velha, se especializou nesse ramo.

"Até fazemos peças para as mães, para usar em uma composição conjunta, por exemplo, mas é raro. Acabamos apostando mais nos looks kids e tem dado supercerto. Depois da Maria Flor, veio a Zoe Sato. Na sequência, viramos capa da Bazaar Kids (versão infantil da revista Harper's Bazaar) e o stylist de Beyoncé nos procurou", lembra.

"Já vesti filha de Michel Teló, Grazi Massafera e Cauã Reymond, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, Giovanna Antonelli, Mirella Santos e Ceará " Jadson Jr - Estilista

Zoe Sato veste Jadson Jr para Le Infance

Na ocasião, eles encomendaram looks inspirados na animação 'O Rei Leão', e todos os herdeiros da diva pop com Jay-Z saíram com as criações com etiqueta do Espírito Santo. "Foi uma realização. Até brincamos, depois do episódio, que em uma reunião eu disse que será o auge eu criar algo para ela por acreditar que, hoje, ela é uma das maiores referências mundiais. E aconteceu", brinca.

Agora, aos 27 anos, ele quer voos mais altos e pensa, até, em 'collabs' internacionais. "Já recebi convites de grandes grifes e marcas de luxo para atuar no mercado nacional, mas penso em um salto para fora do País", adianta.

OS NOVOS TRAÇOS

A Gazeta. Com a 'expertise' triplicada, eles já colocaram em prática o plano de trabalhar para artistas negros do Estado. Até lá, Jadson se empenha com outros dois colegas estilistas - Heberth Portilla Leonardo Loreto - em um projeto para dar voz à comunidade artística negra. Os outros dois amigos também já vestiram celebridades e já foram notícia em. Com a 'expertise' triplicada, eles já colocaram em prática o plano de trabalhar para artistas negros do Estado.

O último trabalho deste novo projeto foi com Cyeli. Para a ocasião, cada um dos designers criou uma peça exclusiva para a cantora capixaba usar em seu single mais recente lançado, "Meu Drip" . A artista, que surge na cena do rap do Estado e do Brasil, é só uma das primeiras que deve poder contar com a ajuda do trio.

"Eu, sendo preto, consegui essa voz e essa posição. Quero que outras pessoas consigam, também, e este é o trabalho que eu quero fazer para me realizar profissionalmente. Sinto, também, que tenho uma parcela que posso devolver para a comunidade do que tenho conquistado", enxerga.

Além disso, também desenvolve linha de sapatos, bolsas e joias exclusivas em parceria com a grife da Glória para a qual já presta seus serviços. "A linha de joias já lançamos e foi sucesso. As peças partem de R$ 3,8 mil (brinco) e R$ 12 mil (colar) e são elaboradas com base em joias de família. Mas o que fez sucesso foi um colar que fizemos, uma espécie de relicário, para um chá-revelação. Colocamos o nome do bebê em uma chapa em forma de coração dentro de um coração maior e a mãe descobriu o sexo da criança assim, quando abriu a joia", confidencia.

FALANDO EM BRILHO...

A missóloga e empresária Ivete do Espírito Santo Crédito: Mônica Zorzanelli

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