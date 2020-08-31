Jadson Jr: estilista do ES já vestiu Bieber e filhos de Beyoncé e Sabrina Sato

Hoje em dia, uma roupa da grife para a qual trabalha Jadson Jr - assinada pelo estilista - não sai por menos de R$ 1,8 mil. Ele, que cultua o estilo hollywoodiano nas criações, assume que já fez vestidos que passaram dos R$ 48 mil e admite: "O céu é o limite". Mas não é para menos. O capixaba natural de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, já vestiu da filha de Déborah Secco
até os herdeiros de Beyoncé
, passando por Zoe Sato
, filha de Sabrina Sato
e Duda Nagle
, que é uma de suas mais fieis clientes.
"Todas as peças são muito exclusivas e há uma produção especial para executar os designs. Mas todos os famosos e anônimos são tratados da mesma forma. Quando vamos às festas das celebridades, inclusive, a gente vê o quão natural é o tratamento que eles demandam", destaca, em bate-papo com a coluna.
Sabrina descobriu Jadson depois de o estilista capixaba ter desenhado um modelito exclusivo para Maria Flor, a filha de Déborah Secco com Hugo Moura
. E a esta altura, caro leitor, você deve estar se perguntando: "Mas ele só faz peças para crianças?". Praticamente, porque a maison de que o designer é diretor, com sede na Glória, em Vila Velha, se especializou nesse ramo.
"Até fazemos peças para as mães, para usar em uma composição conjunta, por exemplo, mas é raro. Acabamos apostando mais nos looks kids e tem dado supercerto. Depois da Maria Flor, veio a Zoe Sato. Na sequência, viramos capa da Bazaar Kids (versão infantil da revista Harper's Bazaar) e o stylist de Beyoncé nos procurou", lembra.
Na ocasião, eles encomendaram looks inspirados na animação 'O Rei Leão', e todos os herdeiros da diva pop com Jay-Z
saíram com as criações com etiqueta do Espírito Santo. "Foi uma realização. Até brincamos, depois do episódio, que em uma reunião eu disse que será o auge eu criar algo para ela por acreditar que, hoje, ela é uma das maiores referências mundiais. E aconteceu", brinca.
Agora, aos 27 anos, ele quer voos mais altos e pensa, até, em 'collabs' internacionais. "Já recebi convites de grandes grifes e marcas de luxo para atuar no mercado nacional, mas penso em um salto para fora do País", adianta.
Até lá, Jadson se empenha com outros dois colegas estilistas - Heberth Portilla
e Leonardo Loreto
- em um projeto para dar voz à comunidade artística negra. Os outros dois amigos também já vestiram celebridades e já foram notícia em A Gazeta
. Com a 'expertise' triplicada, eles já colocaram em prática o plano de trabalhar para artistas negros do Estado.
"Eu, sendo preto, consegui essa voz e essa posição. Quero que outras pessoas consigam, também, e este é o trabalho que eu quero fazer para me realizar profissionalmente. Sinto, também, que tenho uma parcela que posso devolver para a comunidade do que tenho conquistado", enxerga.
Além disso, também desenvolve linha de sapatos, bolsas e joias exclusivas em parceria com a grife da Glória para a qual já presta seus serviços. "A linha de joias já lançamos e foi sucesso. As peças partem de R$ 3,8 mil (brinco) e R$ 12 mil (colar) e são elaboradas com base em joias de família. Mas o que fez sucesso foi um colar que fizemos, uma espécie de relicário, para um chá-revelação. Colocamos o nome do bebê em uma chapa em forma de coração dentro de um coração maior e a mãe descobriu o sexo da criança assim, quando abriu a joia", confidencia.
Elaine Rowena
está há algumas semanas com seu programa 'Na Cama de Pijama' fazendo sucesso no Instagram. Trata-se de um bate-papo que a famosa cantora lírica e produtora do Espírito Santo faz com alguma outra personalidade pela internet. A última transmissão foi com Beth Caser, apelidada pela própria musicista de "a dama do teatro capixaba" (vídeo abaixo)
. A próxima live, no dia 3 de setembro, será com a médica dermatologista Patrícia Friço
.