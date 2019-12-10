'Só se fala da roupa', diz Sabrina Sato sobre look de Zoe feito no ES

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Não poderia deixar de agradecer a todos que trabalharam muito para que esse sonho se tornasse realidade. Muito obrigada minha amiga @andreaguima5 que preparou tudo com tanto amor e carinho, meu amigo @henriquem85 que esteve comigo desde o começo e meus irmãos @karinasatorahal, @karinsatorahal e toda @sato_rahal. As atrações que animaram a festa @patatipatata, @mundobita, @carretafuracaooficial e @mantoproducoes. Os balões maravilhosos @cromusballoons @alphaballoons @sempertex. Os ursos infláveis gigantes @yiuw_corporation e também os de flores @tetecastanha. O buffet impecável @veramalulyoficial e as delícias da @luchocolates, @marianafrancojunqueira e @paodemelgrazigrazi. Vocês foram incríveis! Arrasta pro lado e veja mais. #Zoe1Ano