'Só se fala da roupa', diz Sabrina Sato sobre look de Zoe feito no ES

Zoe, que completou um ano de idade com direito a festão no último fim de semana, chamou a atenção pela roupa deslumbrante que estava usando. E não é à toa: a peça, feita em ateliê de luxo do Espírito Santo, tinha de plumas importadas tingidas à mão até apliques especiais em tule francês. Tudo importado para a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle brilhar em sua estreia no mundo dos eventos.
A peça, exclusiva, foi negociada entre a equipe de criação da Le Infance, com fábrica na Glória, em Vila Velha, e o stylist dos pais da bebê, Pedro Salles.
A roupa seguiu a inspiração da festa, Ursinhos Carinhosos, e apostou em candy colors para compor o visual comfy que a pequena usou para recepcionar os convidados.
"O vestido foi feito com materiais superespeciais. Importamos três tipos diferentes de plumas de Nova York, por exemplo, e tingimos manualmente cada uma delas para atingirmos oito tonalidades diferentes que formaram o degradê da peça. As únicas exigências de Sabrina foram de que o look fosse confortável, as plumas fossem sintéticas e fossem usadas apenas candy colors"
A reportagem de A GAZETA teve acesso exclusivo a fotos do modelito, que apesar de não ter o preço revelado, custou ao menos R$ 3,6 mil (que é o preço de partida de uma criação sob medida da marca capixaba).
A reportagem também teve acesso exclusivo a um áudio que Sabrina enviou para a proprietária da label capixaba em que a famosa agradeceu: Só se fala nessa roupa, Samira. Ainda nem consegui postar foto, mas o Pedro (Salles) falou que está todo mundo ligando para ele.