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Ateliê capixaba de luxo

'Só se fala da roupa', diz Sabrina Sato sobre look de Zoe feito no ES

Look que Zoe, filha de Sabrina Sato, usou em seu aniversário de 1 ano foi feito em ateliê de luxo do Espírito Santo e teve até plumas importadas tingidas à mão aplicadas em tule francês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 10:57

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 10:57

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, veste peça de ateliê de luxo do Espírito Santo Crédito: Lucas Mennezes
Zoe, que completou um ano de idade com direito a festão no último fim de semana, chamou a atenção pela roupa deslumbrante que estava usando. E não é à toa: a peça, feita em ateliê de luxo do Espírito Santo, tinha de plumas importadas tingidas à mão até apliques especiais em tule francês. Tudo importado para a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle brilhar em sua estreia no mundo dos eventos. 
> Renata Rasseli: "Capixaba assina o bolo da festa de Zoe, filha de Sabrina Sato"
A peça, exclusiva, foi negociada entre a equipe de criação da Le Infance, com fábrica na Glória, em Vila Velha, e o stylist dos pais da bebê, Pedro Salles.
Ver essa foto no Instagram

Não poderia deixar de agradecer a todos que trabalharam muito para que esse sonho se tornasse realidade. Muito obrigada minha amiga @andreaguima5 que preparou tudo com tanto amor e carinho, meu amigo @henriquem85 que esteve comigo desde o começo e meus irmãos @karinasatorahal, @karinsatorahal e toda @sato_rahal. As atrações que animaram a festa @patatipatata, @mundobita, @carretafuracaooficial e @mantoproducoes. Os balões maravilhosos @cromusballoons @alphaballoons @sempertex. Os ursos infláveis gigantes @yiuw_corporation e também os de flores @tetecastanha. O buffet impecável @veramalulyoficial e as delícias da @luchocolates, @marianafrancojunqueira e @paodemelgrazigrazi. Vocês foram incríveis! Arrasta pro lado e veja mais. #Zoe1Ano

Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato ??+ (@sabrinasato) em

A roupa seguiu a inspiração da festa, Ursinhos Carinhosos, e apostou em candy colors para compor o visual comfy que a pequena usou para recepcionar os convidados.
"O vestido foi feito com materiais superespeciais. Importamos três tipos diferentes de plumas de Nova York, por exemplo, e tingimos manualmente cada uma delas para atingirmos oito tonalidades diferentes que formaram o degradê da peça. As únicas exigências de Sabrina foram de que o look fosse confortável, as plumas fossem sintéticas e fossem usadas apenas candy colors"
Jadson Júnior - Diretor de Criação e Inovação da Le Infance
A reportagem de A GAZETA teve acesso exclusivo a fotos do modelito, que apesar de não ter o preço revelado, custou ao menos R$ 3,6 mil (que é o preço de partida de uma criação sob medida da marca capixaba). 
A roupa de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, feita sob medida e exclusividade por ateliê de luxo do Espírito Santo para a festa de um ano da bebê Crédito: Le Infance/Divulgação
  Crédito: Le Infance/Divulgação

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  Crédito: Lucas Mennezes
A reportagem também teve acesso exclusivo a um áudio que Sabrina enviou para a proprietária da label capixaba em que a famosa agradeceu: Só se fala nessa roupa, Samira. Ainda nem consegui postar foto, mas o Pedro (Salles) falou que está todo mundo ligando para ele.

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