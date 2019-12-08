Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, ganha festa luxuosa de um ano

Após a festa de aniversário intimista de Zoe na casa de Sabrina Sato, 38, e Duda Nagle, 36, na sexta-feira (29), o casal organizou para este domingo (7) uma segunda comemoração, desta vez mais luxuosa. O tema do aniversário de um ano da primogênita foi o desenho animado "Ursinhos Carinhosos".
A festa reuniu familiares e amigos, muitos deles famosos, em espaço nobre de São Paulo, o Nacional Club. Luiza Possi, Bela Gil e a modelo Carol Trentini levaram suas crianças para comemorar a data ao lado de Zoe. Leo Picon, Hugo Gloss e Júnior Lima também não deixaram de prestigiar a celebração.
Em seu Instagram, Sabrina mostrou detalhes da organização da festa e se surpreendeu com a quantidade de balões usados para a decoração. Ao todo, foram usados 150 mil balões, espalhados por todo o espaço, inclusive no banheiro. Também parte da decoração do aniversário são as estátuas dos Ursinhos Carinhosos, todas feitas de flores.
Durante os últimos meses, a imprensa divulgou que Sabrina faria uma festa no valor de R$ 400 mil para a filha, o que a apresentadora desmentiu. "É muita invenção. Os presentes que a Zoe ganhar serão doados para instituições, assim como foi no meu chá de bebê", disse no Teleton 2019.