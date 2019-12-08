Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, ganha festa luxuosa de um ano

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Hoje vai ser uma festaaa... Olha só essa família maravilhosa! Sabrina Sato e Duda Nagle prepararam um baita festão para celebrar o primeiro aniversário da filhota, a pequena Zoe! O evento está rolando hoje (07), em São Paulo e tem como tema, os "Ursinhos Carinhosos". Como era de se esperar, a decoração está per-fei-ta! Além dos personagens presentes, docinhos e pelúcias, foram usados 150 mil balões, minha gente! Já me deu falta de ar só de pensar kkkk Parabéns, Zoe! Princesa! (Foto: Manu Scarpa/Brazil News) #Zoe1Ano