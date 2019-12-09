Yudi Tamashiro revela que não bebe e não transa mais

O cantor e ex-apresentador Yudi Tamashiro Crédito: Instagram/@yuditamashiro

FOLHAPRESS - Yudi Tamashiro, 27, deu uma pausa na carreira e mudou completamente seus hábitos. Convertido há três anos pela igreja evangélica, hoje o ex-Bom Dia e Cia se dedica integralmente à vida religiosa.

"Eu já cantei, dancei, apresentei, mas o meu lado espiritual foi sempre muito forte e agora chegou o momento que eu senti o chamado no meu coração. Senti Deus falando comigo: 'agora você já conquistou tudo que queria e vai usar sua história para ajudar outras pessoas'."

Yudi considera a mudança "um grande desafio" e afirma que álcool e sexo estão em seu passado. "Não estou bebendo, não estou transando, não estou fazendo nada. Estou esperando a vontade de Deus. É isso que escolhi para minha vida, é isso que está me fazendo bem", disse em entrevista ao F5.

O artista conta que passou por duas conversões. A primeira foi quando precisou passar três meses de repouso, por conta de uma lesão no nervo ciático. Logo após a recuperação, Yudi começou a cantar pagode, o que o fez se afastar novamente da religião.

"Da primeira vez, foi através da dor. Eu vi minha carreira indo por água abaixo, estava perdendo tudo e não tive outra saída a não ser entender que Deus e Jesus Cristo poderiam me levantar", disse. "Comecei a cantar pagode, e aí voltei para a noite, voltei a ficar com as meninas e a beber. Estava voltando para a vida que eu levava antes."

Foi então que o ex-apresentador considera que tudo mudou. Ele conta que percebeu que o novo Yudi não se encaixava mais nessa vida e decidiu encarar o que chama de sua nova missão. "Minha meta de vida é influenciar as pessoas e mostrar o verdadeiro caminho", disse.

Para seguir sua missão, Yudi conta que precisou colocar a vida profissional de lado. "A mudança no estilo de vida é muito nítida para quem convive comigo, minha família. Por mais que eu veja outros artistas ganhando mais coisas do que eu, percebo que essas coisas trazem dificuldades emocionais, psicológicas. São felicidades falsas. Eu me tranquilizo porque sei que entreguei minha vida nas mãos do criador."

Mesmo assim, Yudi tem material para seu canal do YouTube para os próximos seis meses. Os vídeos foram todos gravados no início do ano e o artista começou as edições na última sexta-feira (22). "Usei os 19 anos que danço e coloquei tudo que aprendi nesses vídeos. Não são para emagrecer, são para aprender a dançar", afirma.