Emocionada

Após faringite, Anitta chora no palco em show gratuito em Madureira

A cantora Anitta fez um show gratuito, no Parque Madureira, zona oeste do Rio de Janeiro, e chegou a chorar de emoção no palco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 12:44

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 12:44

Anitta chora no palco em show gratuito em Madureira, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram
SÃO PAULO, (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 26, fez um show gratuito, na noite deste sábado (7), no Parque Madureira, zona norte do Rio, e chegou a chorar de emoção no palco. A ideia da artista era repetir a apresentação feita no Rock in Rio para a "sua galera", de Honório Gurgel, Madureira, Irajá. 
"No início eu não estava conseguindo cantar por que, do lado direito, eu vi muita gente do meu bairro, da minha igreja, de Honório, Santa Luzia, mas vocês já falam que eu canto tudo errado, desafinado em qualquer situação, então foda-se", afirmou a cantora em suas redes sociais após o show. 
Anitta falou ainda que engoliu o choro durante toda a apresentação e citou amigos de seus avós que foram assistir ao show, além de fãs do início de sua carreira. "O show mais emocionante da minha vida inteira", classificou ela. 
Ainda em suas redes sociais, a cantora afirmou que pretendia fazer todo o show bancando de seu bolso, mas que as marcas Claro, Cheetos e Skol Beats souberam e acabaram se interessando. "O show já ia acontecer, mas aconteceu mais bonito, com mais estrutura", afirmou ela em seu Instagram. 
A apresentação aconteceu apenas um dia depois de Anitta cancelar um show em Avaré, no interior paulista, por conta de uma faringite. O show cancelado na sexta (6) será realizado neste domingo (8).

