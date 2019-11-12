Após boatos, Anitta admite romance com MC Rebecca

A cantora Anitta, 26, fará revelações sobre a sua vida amorosa no novo talk show de Matheus Mazzafera no YouTube. Em um teaser do que vem por aí nos próximos dias, ela revela que já teve um affair com MC Rebecca, que recentemente participou do De Férias com o Ex.
Perguntada por Mazzafera se já havia ficado com a funkeira, Anitta não desconversou e foi direta ao ponto. "Só beijo, mas ela falou que beijo não conta", disse.
Anitta também causou furor nas redes sociais ao comentar com imagens de príncipe e ursinho a foto do modelo Caio Cabral no Instagram. Muitos fãs pediam para que ela assumisse um relacionamento com ele.