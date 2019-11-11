Drake é vaiado em show e abandona apresentação em Los Angeles

O cantor Drake Crédito: Ashley Verse

O cantor Drake, 33, se vê envolvido em mais uma polêmica. Desta vez o rapper abandonou o palco após ser vaiado por parte do público. Ele havia cantado nove músicas e, em vídeos divulgados por redes sociais, pergunta aos presentes se quer que ele continue.

Ao continuar recebendo vaias, o artista agradece e vai embora do show em Los Angeles. Segundo informações da Billboard, ele saiu de cena 20 minutos antes do programado.

Apesar de o motivo das vaias não ficar claro, em outros vídeos algumas pessoas em coro gritam o nome da banda Frank Ocean. Isso porque, segundo o site, houve boatos de que era essa a atração principal no lugar do rapper, o que teria desagradado quem chegou no festival e não a encontrou.

Mais recentemente, no Rock in Rio, Drake foi alvo de críticas dos brasileiros por não ter parado no aeroporto para cumprimentar os fãs. Drake também não deixou que o Multishow exibisse o seu show ao vivo.