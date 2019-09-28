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Jojo Todynho exibe seios para Drake no Rock in Rio: "Meu monumento"

Às gargalhadas, funkeira contou que ficou sem reação quando viu Drake nos bastidores do Rock in Rio 2019
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 set 2019 às 14:02

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 14:02

Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho foi ao Instagram às gargalhadas contar mais um de seus casos engraçados. Ela, que deu o ar da graça no Rock in Rio nesta sexta (27) só conseguiu ter a ideia de colocar os seios para fora ao se deparar com o cantor Drake, atração internacional do festival, nos corredores da Cidade do Rock
Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
"A volta é triste. Vocês não sabem o que eu aprontei. A gente perdeu a van, e teve que ir andando. Foi no calor da emoção. Na hora do ato você nem pensa em nada. Eu andando e de repente passa o Drake cheio de seguranças. Eu gritei: 'Drake!'. Quando ele me olhou, eu 'pá', coloquei o peito para fora", contou. 
Na sequência ela continuou: "O outro: 'Óh my God!'. Estou desacreditada, senhor me perdoa! Foi no calor da emoção. Meu Deus", disse ela, comemorando, no fim das contas: "Não tirei foto, mas mostrei meu monumento para ele". 

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