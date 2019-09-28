Jojo Todynho exibe seios para Drake no Rock in Rio: "Meu monumento"

Jojo Todynho foi ao Instagram às gargalhadas contar mais um de seus casos engraçados. Ela, que deu o ar da graça no Rock in Rio nesta sexta (27) só conseguiu ter a ideia de colocar os seios para fora ao se deparar com o cantor Drake, atração internacional do festival, nos corredores da Cidade do Rock.
"A volta é triste. Vocês não sabem o que eu aprontei. A gente perdeu a van, e teve que ir andando. Foi no calor da emoção. Na hora do ato você nem pensa em nada. Eu andando e de repente passa o Drake cheio de seguranças. Eu gritei: 'Drake!'. Quando ele me olhou, eu 'pá', coloquei o peito para fora", contou.
Na sequência ela continuou: "O outro: 'Óh my God!'. Estou desacreditada, senhor me perdoa! Foi no calor da emoção. Meu Deus", disse ela, comemorando, no fim das contas: "Não tirei foto, mas mostrei meu monumento para ele".