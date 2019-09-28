Jojo Todynho exibe seios para Drake no Rock in Rio: "Meu monumento"

"A volta é triste. Vocês não sabem o que eu aprontei. A gente perdeu a van, e teve que ir andando. Foi no calor da emoção. Na hora do ato você nem pensa em nada. Eu andando e de repente passa o Drake cheio de seguranças. Eu gritei: 'Drake!'. Quando ele me olhou, eu 'pá', coloquei o peito para fora", contou.