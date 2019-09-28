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Rock in Rio: Boninho desmente Drake e expõe cantor: "Deu piti geral"

"Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Deu piti geral", escreveu Boninho, em resposta ao rapper, na web

Publicado em 

28 set 2019 às 15:25

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 15:25

Crédito: Reprodução/Instagram @champagnepapi
Apesar dos grandes shows que estão acontecendo no Rock in Rio, um dos assuntos que mais vem chamando a atenção é a polêmica envolvendo Drake, 32. O rapper canadense foi o único artista que não autorizou que o canal Multishow transmitisse seu show ao vivo que aconteceu na noite de sexta-feira (27). Além disso vetou fotografias oficiais e que pessoas descessem de tirolesa durante a apresentação. 
O cantor foi ao Twitter explicar a razão pela qual tomou essa atitude. "Desculpe a todos pela transmissão ao vivo do Rock in Rio. O clima estava imprevisível, estava chovendo muito quando subi ao palco e nós estávamos incertos sobre o resultado do show. Minhas desculpas em nome da Mãe Natureza... Estarei de volta para mais".
Os fãs que ficaram esperando para ver o show pela TV ficaram revoltados e teceram comentários nas redes sociais, tais como " deveriam ter trazido o Bruno Mars, que é um amor de pessoa e dá de 10 nesse aí" e "Paul McCartney fez um show com uma nuvem de gafanhotos em cima dele". A solução encontrada pelo Multishow foi transmitir um show de 2012 de Rihanna, ex-namorada do rapper, decisão aprovada pelos telespectadores.
O que muita gente não esperava é que Boninho, estaria entre aqueles que foi ao Twitter do artista não só para expor sua indignação, mas para desmentir Drake.  "Não é verdade! Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros", esbravejou um dos diretores mais prestigiados da Rede Globo.

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