Rock in Rio: Boninho desmente Drake e expõe cantor: "Deu piti geral"

O cantor foi ao Twitter explicar a razão pela qual tomou essa atitude. "Desculpe a todos pela transmissão ao vivo do Rock in Rio. O clima estava imprevisível, estava chovendo muito quando subi ao palco e nós estávamos incertos sobre o resultado do show. Minhas desculpas em nome da Mãe Natureza... Estarei de volta para mais".

O que muita gente não esperava é que Boninho, estaria entre aqueles que foi ao Twitter do artista não só para expor sua indignação, mas para desmentir Drake. "Não é verdade! Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros", esbravejou um dos diretores mais prestigiados da Rede Globo.