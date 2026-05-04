Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Veja vídeo

Caçamba em rua provoca dois acidentes em três dias em Mimoso do Sul

Carro e moto bateram no mesmo ponto; moradores do município no Sul do Espírito Santo questionam posicionamento do equipamento

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 10:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mai 2026 às 10:55

Uma câmera de segurança registrou dois acidentes no mesmo ponto da Rua Doutor José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Um carro e uma motocicleta colidiram com uma caçamba de entulhos posicionada em uma das faixas da via.


No primeiro caso, um carro bateu na caçamba na manhã de sexta-feira (1º). Já na noite de domingo (3), uma motocicleta, com duas pessoas, também atingiu o objeto. As vítimas foram socorridas por moradores da rua.


Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, relatou que, na manhã desta segunda-feira (4), a caçamba já havia sido retirada do local. “Ali é uma reta e possui quebra-molas. Acredito que também haja desatenção dos condutores. Por outro lado, nesse lado da via não é permitido estacionar, então a caçamba deveria estar do outro lado”, afirmou.

O que diz a prefeitura

Procurada, a prefeitura informou, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que a caçamba foi posicionada em local apropriado para a retirada de entulho, atendendo à solicitação de uma moradora do bairro, e que havia visibilidade adequada para os condutores.


De acordo com o secretário municipal de Limpeza Urbana, José Olímpio, os registros indicam que um dos acidentes ocorreu porque o motorista teria adormecido ao volante. No outro caso, houve a colisão de uma motocicleta contra a caçamba.


Ainda segundo o município, todas as caçambas são instaladas seguindo critérios técnicos, em pontos que permitem identificação clara.


A Polícia Militar disse que não localizou nenhum acionamento para a ocorrência no bairro citado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Acidente ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O varejo perde vendas onde menos olha: o “último metro” no Dia das Mães
Neymar
Neymar é flagrado comendo 'marmitex' em sua mansão e viraliza
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Em estreia como palestrante, Ana Paula Renault diz detestar coaches

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados