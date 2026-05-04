Caçamba em rua provoca dois acidentes em três dias em Mimoso do Sul

Uma câmera de segurança registrou dois acidentes no mesmo ponto da Rua Doutor José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Um carro e uma motocicleta colidiram com uma caçamba de entulhos posicionada em uma das faixas da via.





No primeiro caso, um carro bateu na caçamba na manhã de sexta-feira (1º). Já na noite de domingo (3), uma motocicleta, com duas pessoas, também atingiu o objeto. As vítimas foram socorridas por moradores da rua.





Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, relatou que, na manhã desta segunda-feira (4), a caçamba já havia sido retirada do local. “Ali é uma reta e possui quebra-molas. Acredito que também haja desatenção dos condutores. Por outro lado, nesse lado da via não é permitido estacionar, então a caçamba deveria estar do outro lado”, afirmou.