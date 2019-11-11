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Saúde

Gloria Maria passa por cirurgia para retirar tumor no cérebro

Apresentadora descobriu lesão após passar mal em sua casa. Ela deve receber alta ainda nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 20:28

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 20:28

A jornalista e apresentadora Gloria Maria Crédito: Instagram/@gloriamariareal
A apresentadora Gloria Maria teve de se submeter a uma cirurgia nesta segunda-feira (11) para a retirada total de um tumor no cérebro descoberto recentemente. A cirurgia foi um sucesso e ocorreu pelos médicos do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.
De acordo com boletim médico, a jornalista Gloria Maria sentiu-se mal em casa, na última quinta-feira (7), tendo sido submetida a exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral. 
Com a lesão totalmente removida da região, ela passa bem. Segundo o boletim, a alta médica deve ocorrer até o final da semana.

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Gloria Maria foi confirmada esse ano como a mais nova apresentadora do Globo Repórter junto de Sandra Annenberg. As duas substituem Sérgio Chapelin, 78, que se aposentou. 
Sobre o fato de talvez ter de parar de viajar, Gloria brincou, à época, quando houve o convite. "Se me trancarem dentro de um estúdio, eu me mato. Viro uma velhinha triste. Enquanto me deixarem pro mundo, estou feliz", revelou, em entrevista para a revista Vogue de outubro.

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