Gloria Maria publica desabafo sobre maternidade

A apresentadora postou uma foto ao lado de suas filhas, Laura e Maria, em um barco, durante uma viagem, e escreveu: "Assim é lindo, não é? Mas tem o 'lado B' [risos]! Brigam! Enjoam no barco, disputam a mamãe! Ciúme! Reclamam do calor excessivo, do vento forte, da saudade das amigas que ficaram no Brasil! Não gostam de acordar cedo! Mas não querem que as férias terminem!"