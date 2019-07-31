Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Mãe solteira"

Gloria Maria publica desabafo sobre maternidade

A apresentadora é mãe de Laura e Maria

Publicado em 

31 jul 2019 às 00:08

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 00:08

Glória Maria Crédito: Divulgação
Gloria Maria publicou um relato sobre ser "mãe solteira" em seu Instagram nesta terça-feira, 30.
A apresentadora postou uma foto ao lado de suas filhas, Laura e Maria, em um barco, durante uma viagem, e escreveu: "Assim é lindo, não é? Mas tem o 'lado B' [risos]! Brigam! Enjoam no barco, disputam a mamãe! Ciúme! Reclamam do calor excessivo, do vento forte, da saudade das amigas que ficaram no Brasil! Não gostam de acordar cedo! Mas não querem que as férias terminem!"
> Gloria Maria encara calorão de 40ºC com as filhas na Itália
"Como uma mãe solteira administra tudo isso? Num barco com elas que nadam que nem peixinhos - e eu não sei nadar! Sempre tentando aprender a viver! Mas não é fácil. Lembra que este espaço é da Gloria Maria real. Aqui não tem mundo maravilhoso ou mentiras! Só vida de verdade!", concluiu.
> Mãe de Ferrugem chora e diz que filho foi discriminado por ser branco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Maternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados