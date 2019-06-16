Gloria Maria relembra experiência com erva na Jamaica: "Foi puxado"

Gloria Maria, de 69 anos, virou meme depois que foi à Jamaica. Lá, conheceu a cultura local para uma reportagem especial do Globo Repórter. No "Altas Horas", programa da Globo, a jornalista lembrou da experiência e relatou como foi consumir preparado de erva, que seria basicamente maconha.
“Eu sempre tive um sonho: eu queria ir à lua. Estou inscrita na Nasa para o dia que tiver o primeiro voo tripulado, aí eu vou. Só que assim, já que até hoje eu não consegui ir até a lua, pelo menos na Jamaica, eu consegui ir a Marte (risos)”, disse, durante o programa.
“Eu saí do espaço. Ali o negócio foi puxado... Realmente, eu saí e até hoje não sei nem se eu voltou”, finalizou.