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Lembranças

Gloria Maria relembra experiência com erva na Jamaica: "Foi puxado"

"Cheguei até Marte", disse a jornalista

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 15:16

Publicado em 

16 jun 2019 às 15:16
A jornalista Gloria Maria durante experiência com ervas em viagem à Jamaica, pelo Globo Repórter, programa da TV Globo Crédito: Globo/Reprodução
Gloria Maria, de 69 anos, virou meme depois que foi à Jamaica. Lá, conheceu a cultura local para uma reportagem especial do Globo Repórter. No "Altas Horas", programa da Globo, a jornalista lembrou da experiência e relatou como foi consumir preparado de erva, que seria basicamente maconha
> Shawn Mendes diz não fumar maconha há meses e critica comentários
“Eu sempre tive um sonho: eu queria ir à lua. Estou inscrita na Nasa para o dia que tiver o primeiro voo tripulado, aí eu vou. Só que assim, já que até hoje eu não consegui ir até a lua, pelo menos na Jamaica, eu consegui ir a Marte (risos)”, disse, durante o programa. 
“Eu saí do espaço. Ali o negócio foi puxado... Realmente, eu saí e até hoje não sei nem se eu voltou”, finalizou. 

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