Astros de 'La Casa de Papel' são confirmados na Comic Con Brasil

Pedro Alonso (centro) e demais elenco de La Casa de Papel Crédito: Divulgação/Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astros da série espanhola da Netflix La Casa de Papel estão confirmados na Comic Con Brasil em dezembro. Os atores Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo) vão marcar presença no evento, que ocorre em São Paulo entre os dias dias 5 e 8 de dezembro.

Por meio de um trailer fake postado nas redes sociais, a Netflix revelou suas principais atrações para a CCXP 2019. Além dos artistas da série, outros desembarcarão por aqui.