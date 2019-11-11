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Astros de 'La Casa de Papel' são confirmados na Comic Con Brasil

Nomes como Pedro Alonso (Berlim) e Alba Flores (Nairóbi) desembarcarão por aqui em dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 20:23

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 20:23

Pedro Alonso (centro) e demais elenco de La Casa de Papel Crédito: Divulgação/Netflix
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astros da série espanhola da Netflix La Casa de Papel estão confirmados na Comic Con Brasil em dezembro. Os atores Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo) vão marcar presença no evento, que ocorre em São Paulo entre os dias dias 5 e 8 de dezembro.
Por meio de um trailer fake postado nas redes sociais, a Netflix revelou suas principais atrações para a CCXP 2019. Além dos artistas da série, outros desembarcarão por aqui.

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Parte do elenco do longa "Esquadrão 6", incluindo o ator Ryan Reynolds, conversará com fãs em painéis. O filme deve estrear no dia 13 do mês que vem na plataforma. Michael Bay, a mente por trás das franquias "Bad Boys", "The Rock" e "Transformers", participará junto ao elenco um novo tipo de filme de ação.

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