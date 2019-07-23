'La Casa de Papel' e outras séries da Netflix vão virar livros

Atores posam para cartaz da terceira temporada de "La Casa de Papel", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Netflix e a editora Planeta estão apostando no contrário. As empresas anunciaram que as séries espanholas "La Casa de Papel", "Elite" e "La Casa de Las Flores" serão transformadas em livros. Se é comum ver obras literárias serem transformadas em filmes e em produções de TV, ae aestão apostando no contrário. As empresas anunciaram que as séries espanholasserão transformadas em livros.

Os primeiros títulos serão lançados nas versões em espanhol e português ainda este ano. Segundo a editora, as histórias serão inéditas, mas a empresa não informou quem serão os autores que vão trabalhar nelas.

"La Casa de Papel", criada pelo espanhol Álex Pina, foi exibida em um canal de TV espanhol em 2017 e depois entrou no catálogo da Netflix e já está em sua terceira temporada.

Outro sucesso do streaming é a série "Elite", que estreou na Netflix no ano passado. Ela conta a história de três alunos do ensino público que são transferidos para Las Encinas, a melhor e mais exclusiva escola espanhola, onde os filhos da elite estudam. O choque entre os menos favorecidos e aqueles que têm tudo culmina em um assassinato. A produção é uma criação da dupla Carlos Montero e Darío Madrona.