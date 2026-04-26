Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Um motociclista de 62 anos morreu após um grave acidente na noite deste sábado (25), na ES 320, na localidade de Paulista, zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A identificação da vítima e a dinâmica do acidente não foram divulgadas.
De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já prestava atendimento e constatou o óbito da vítima. A motocicleta foi encontrada com diversas avarias, e havia vestígios de colisão no meio-fio.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.